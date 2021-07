Rapport de match – Coque 12 – 22 Leeds

3:00



Le Hull FC revient dans le stade MKM nouvellement nommé pour affronter une équipe de Leeds Rhinos qui commence à retrouver une forme

Trois essais en 11 minutes en seconde période ont permis à Leeds de revenir de l’arrière pour s’assurer une victoire 22-12 de Betfred Super League sur le Hull FC.

Hull a dominé la position sur le terrain mais n’a eu qu’un essai d’Adam Swift et une pénalité de Marc Sneyd à montrer alors qu’ils ont revendiqué un avantage de 6-4 à la mi-temps après que Leeds ait initialement pris l’avantage avec le premier des deux coups de pied arrêtés de Rhyse Martin dans la période d’ouverture.

Mais Leeds s’est lentement frayé un chemin dans le concours alors que sa solide démonstration défensive a été récompensée par trois essais rapides grâce à Brad Dwyer, Richie Myler et Cameron Smith pour assurer leur première victoire au stade MKM depuis avril 2017.

Josh Reynolds et Myler ont été éliminés tard avant que Carlos Tuimavave ne s’empare d’une consolation tardive alors que Hull s’inclinait face à des défaites successives en championnat.

Les Rhinos ont produit un affichage dominant en deuxième mi-temps après avoir été menés 6-4 à la mi-temps grâce aux essais de Brad Dwyer, Richie Myler et Cameron Smith pour enregistrer des victoires consécutives pic.twitter.com/HJaBVhKfNL – Rhinocéros de Leeds (@leedsrhinos) 29 juillet 2021

Les hôtes ont pris un bon départ dans ce qui était leur premier match à domicile avec une foule sans restriction depuis mars 2020, faisant pression sur les visiteurs avec trois abandons sur la ligne de but dans les 10 premières minutes.

Leeds a tenu bon et a lancé sa première attaque significative du match lorsque Martin a tiré un penalty direct à la 17e minute.

Les Rhinos auraient dû étendre leur avance lorsque Luke Gale s’est cassé et a donné un coup de pied derrière la défense de Hull, seulement pour que Harry Newman frappe le ballon avec la ligne à sa merci. Les hôtes ont capitalisé avec leur prochaine attaque.

Un mouvement sur le côté court a vu Sneyd choisir Reynolds, qui a fait une passe en l’air pour que Swift atterrisse pour son 10e essai en Super League de la saison.

Adam Swift (deuxième à droite) a marqué le premier essai du match dans le coin

Mais l’indiscipline a laissé les visiteurs revenir alors que Martin a converti une autre pénalité de routine pour égaliser les scores à 4-4.

Une pression plus soutenue sur Hull a vu trois sets successifs pour les hôtes et cela s’est finalement révélé alors que Sneyd a inscrit une simple pénalité pour donner un coup de pouce aux Noirs et Blancs 6-4 juste avant la pause.

Leeds aurait dû reprendre l’avantage à la 43e minute lorsque Ash Handley s’est libéré sur l’aile gauche et a passé à l’intérieur à Kruise Leeming pour un score facile, mais le talonneur a inexplicablement laissé tomber le ballon sans opposition sur le badigeon.

Les Rhinos ont pris plus de pied alors que le pilier Mikolaj Oledzki a failli s’écraser avant que les visiteurs ne remettent leur nez devant.

Le peloton s’est frayé un chemin vers le badigeon avant que Dwyer ne joue une superbe passe fictive pour plonger pour le premier essai de son équipe dans le coin le plus éloigné, que Martin a converti pour une avance de 10-6 à 20 minutes de la fin.

Leeds célèbre l’essai crucial de Brad Dwyer (à gauche) à Hull jeudi

Hull n’a pas pu tirer le meilleur parti de l’énorme 40/20 de Sneyd et l’équipe à l’extérieur les a fait payer presque immédiatement avec leur deuxième essai.

Oledzki a gardé le ballon en vie avec un bon déchargement qui a été récupéré par Leeming, qui a traversé la défense de Hull avant de choisir Myler pour trancher et toucher le sol.

Leeds a pratiquement remporté la victoire lorsqu’ils ont marqué un autre score rapide après que Smith ait décollé d’un tacle pour s’étendre sur la ligne, Martin ajoutant les extras pour un avantage de 22-6.

Au lendemain du troisième essai de Leeds, Reynolds et Myler ont été éliminés pour les phases finales alors que les esprits s’échauffaient, mais Tuimavave a traversé dans le coin à trois minutes de la fin pour un score de consolation.

Réaction

0:53 Richie Myler a presque réussi à terminer sa présentation de joueur du match alors qu’il avait du mal à parler! Richie Myler a presque réussi à terminer sa présentation de joueur du match alors qu’il avait du mal à parler!

0:49 Brett Hodgson a estimé que son équipe de Hull devait être plus forte mentalement après avoir perdu 22-12 contre Leeds Brett Hodgson a estimé que son équipe de Hull devait être plus forte mentalement après avoir perdu 22-12 contre Leeds