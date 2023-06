Rapport de match – Catalans 38 – 4 Hull KR

Matt Whitley (à droite) a marqué deux essais pour les Catalans

Les Dragons catalans restent en tête du classement de la Super League après une simple victoire 38-4 sur Hull KR à Perpignan.

Les Robins épuisés, touchés par les blessures des joueurs seniors et l’arrière latéral manquant Lachlan Coote, qui évalue toujours son avenir dans le jeu en raison de problèmes de commotion cérébrale, n’ont pas pu faire face à une équipe de Dragons brûlante qui a couru dans un

20-0 à la mi-temps avant de terminer le travail en seconde période.

Les Catalans ont failli marquer dans les cinq premières minutes lorsque le centre australien Adam Keighran a franchi la ligne mais il a échappé au sol, puis le deuxième rameur Paul Seguier a été retenu dans le but.

Les Dragons se sont finalement inscrits au tableau de bord à la 14e minute grâce au penalty d’Arthur Mourgue alors que les Rovers ont défendu avec fougue.

Les deux équipes ont transpiré dans une chaleur et une humidité de 30 degrés et les Rovers ont emmené le match contre les Catalans avec un travail impressionnant de l’arrière Jack Walker sur les débuts et les demi-arrières Mikey Lewis et Jordan Abdull.

Mais juste au moment où les Robins remportaient le bras de fer, les Dragons ont frappé avec leur premier essai, Matt Whitley épongeant une passe lâche pour courir 30 mètres et toucher le sol.

Cinq minutes plus tard, Tyrone May, à distance, a prolongé l’avantage avec une puissante rafale à courte portée, repoussant les défenseurs pour porter le score à 12-0 avec la conversion supplémentaire de Mourgue.

Les rovers ont reçu un double coup lorsque Walker et Abdull ont dû quitter le terrain avec des blessures apparentes et les Catalans ont terminé la première mi-temps avec 12 hommes après que l’accessoire Julian Bousquet ait été condamné pour un tacle élevé.

Mais cela n’a pas empêché Whitley de marquer son deuxième juste avant la pause, récupérant un coup de pied intelligent de Mitch Pearce et Mourgue converti avant que Keighran n’ajoute un penalty tardif depuis la ligne médiane.

Les rovers ont été secoués au début de la seconde période lorsque Lewis a donné un coup de pied directement en touche et a mis les Catalans aux commandes alors que l’ailier Tom Johnstone se dirigeait vers le coin gauche, mais il a perdu le ballon alors qu’il plongeait au-dessus de la ligne.

Ensuite, l’ailier Corey Hall a échappé un coup de pied haut de Pearce et, depuis la mêlée, Mike McMeeken s’est frayé un chemin au-dessus de la ligne pour marquer, Mourgue ajoutant la conversion pour mettre les Dragons 26-0 devant.

Les Robins ont poussé vers le haut avec cinq pénalités successives alors que l’arbitre Marcus Griffiths a perdu patience avec les Dragons et a condamné Mickael Goudemand pour perte de temps.

Mais Les Dracs répliquent aussitôt, Whitley brisant la défense des Rovers et libérant Johnstone pour un sprint sur la ligne, à nouveau converti par Mourgue.

Sam Tomkins a été libéré du banc, remplaçant Kieghran, et les choses sont allées de mal en pis pour les visiteurs lorsque l’ailier Sam Wood est tombé avec une grave blessure à la cheville et a dû être aidé depuis le terrain.

Mourgue a frotté du sel dans la plaie en marquant un essai éblouissant, esquivant au milieu du terrain et au-dessus de la ligne, le convertissant lui-même pour porter le score 38-0 à 10 minutes de la fin.

Personne n’a dit à Ryan Hall que le match était terminé et l’ailier s’est lancé dans une course de 60 mètres pour placer les Rovers sur le tableau de bord avec un essai de marque pour une consolation tardive.