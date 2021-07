Rapport de match – Catalans 27 – 18 Leeds

3:21



Les Dragons Catalans sont revenus au Stade Gilbert Brutus pour affronter les Rhinos de Leeds pour la deuxième fois en une semaine

Les Dragons Catalans sont revenus au Stade Gilbert Brutus pour affronter les Rhinos de Leeds pour la deuxième fois en une semaine

Les Dragons catalans ont réalisé une superbe reprise en deuxième mi-temps pour vaincre Leeds 27-18 et prolonger leur séquence de victoires en Super League, un record de club, à neuf matches consécutifs.

Les Dragons en tête de table en avaient remporté huit au rebond et devaient célébrer un retour tant attendu devant leurs supporters pour la première fois en plus de 15 mois avec un nouveau triomphe à Perpignan.

Cependant, personne n’a dit aux Rhinos, qui ont organisé un superbe blitz au début dirigé par le demi de mêlée Luke Gale et l’ancien Dragon Richie Myler pour construire une avance de 18-2 à la mi-temps.

Leeds n’a cependant pas pu conserver cet avantage alors que les Dragons ont rugi après la pause pour réclamer le butin avec quatre essais sans réponse en deuxième mi-temps.

Les Dragons ont pris l’avantage tôt avec un penalty d’Arthur Mourgue et l’ailier Fouad Yaha a failli augmenter l’avance avec une puissante rafale du côté gauche avant d’être regroupé en touche.

Arthur Mourgue a marqué un essai et a réussi cinq conversions alors que les Dragons Catalans sont revenus de l’arrière pour battre Leeds Rhinos

Au lieu de cela, c’est Tom Briscoe qui a remporté le premier essai du match dans le coin opposé alors que l’arrière latéral de Leeds Myler a étiré la défense à domicile pour fournir la passe tueuse. Gale a ajouté la conversion de la ligne de touche pour donner une avance de 6-2 aux visiteurs.

Les Catalans, sans le meneur de jeu clé James Maloney et le deuxième ligne Joel Tomkins en suspension, ont eu du mal à trouver une domination précoce contre les Rhinos malgré une série de pénalités concédées par Leeds pour des tacles élevés.

L’ailier Tom Davies s’est rapproché des Dragons mais a été poussé en touche par Briscoe, puis le talonneur remplaçant Brad Dwyer est venu renforcer l’attaque de Leeds.

Les Dragons ont répondu avec l’arrivée du pilier géant Sam Kasiano du banc à la 28e minute et il a commencé à percer des trous dans la ligne de Leeds.

Mais les Catalans n’ont pas pu capitaliser lorsque Josh Drinkwater n’a pas réussi à écraser un coup de pied haut de Mourgue sur la ligne et ils ont ensuite été contraints d’abandonner leur propre ligne après la pression du Gale rampant.

Le centre Harry Newman terrorisait le bord gauche des Dragons et Briscoe a foncé sur un échappé de Davies dans l’en-but pour obtenir son deuxième essai du match. Gale a ajouté la conversion et Leeds avait une avance de 12-2 à seulement quatre minutes de la mi-temps.

Les visiteurs ont ensuite augmenté leur avance après un brillant passage de jeu orchestré par Gale et Dwyer impliquant quatre redémarrages de set qui ont vu l’impressionnant Kruise Leeming centrer pour le troisième essai des Rhinos de la mi-temps.

Avec leur course victorieuse menacée, les Catalans sont sortis après la pause de manière déterminée.

Le capitaine Ben Garcia n’a pas pu profiter d’une bonne occasion, mais Kasiano a ensuite fait irruption pour toucher à courte distance pour donner aux supporters locaux de quoi crier, la conversion de Mourgue réduisant l’écart entre les équipes à 10 points.

Le retour s’est poursuivi alors que la bombe imposante de Drinkwater a été récupérée par Sam Tomkins et il a placé Mourgue entre les poteaux, le jeune Français convertissant son propre essai pour atteindre Leeds 18-14.

Les Catalans ont ensuite repris l’avance qu’ils avaient perdue au début lorsqu’une passe retardée de Drinkwater a envoyé Matt Whitley à travers la ligne de Leeds, la conversion de Mourgue leur donnant deux points d’avance.

Un mouvement de manipulation éblouissant sur le flanc droit s’est terminé en fanfare lorsque Mike McMeeken a trouvé Davies avec une passe inversée scandaleuse pour donner une longueur d’avance aux Catalans.

Les Catalans ont eu deux autres essais refusés par l’arbitre vidéo, mais ils ont continué à faire pression sur une équipe de Leeds fatiguée dont la discipline leur coûtait cher.

Un but cool de Sam Tomkins à six minutes de la fin a laissé un précieux écart de sept points entre les deux équipes alors que les Rhinos se sont visiblement fanés dans la chaleur avant que Mourgue ne mette la cerise sur une belle performance avec un but de pénalité juste avant le dernier sirène. .