Rapport de match – Catalans 14 – 22 Huddersfield

Chris McQueen a marqué deux fois alors que Huddersfield Giants a gagné contre les Catalans en Super League samedi

Les Dragons catalans, leaders de la Super League, ont subi une défaite surprise 22-14 face aux Huddersfield Giants dans des conditions torrides dans le sud de la France.

Deux essais du deuxième ligne vétéran australien Chris McQueen ont fait la différence entre les équipes.

Huddersfield a pleinement profité de son avance de 14-12 à la mi-temps et sa défense a tenu bon après la pause, donnant un certain soulagement à l’entraîneur Ian Watson avant l’affrontement crucial de cette semaine avec Wakefield Trinity.

Les Dracs ont été rattrapés dès le début lorsque le demi de mêlée Tui Lolohea a épongé une passe lâche et a libéré Kevin Naiqama pour un sprint de 50 mètres pour terminer entre les poteaux, Olly Russell ajoutant la conversion pour faire 6-0 aux visiteurs après huit minutes.

Mais les Catalans ont riposté lorsque Tyrone May a divisé la ligne et a trouvé l’ailier Tom Davies, qui a terminé avec un sprint de 30 mètres pour atterrir dans le coin droit.

L’arrière latéral Arthur Mourgue était dans le mille avec la conversion de la ligne de touche pour égaliser les scores.

Russell a remis les Giants devant avec un penalty à la 25e minute, puis Lolohea a percé la défense des Dragons pour la deuxième fois à mi-chemin avec McQueen de deuxième ligne en soutien pour terminer, Russell ajoutant la conversion pour le faire 14-6 .

Encore une fois, les Dragons ont riposté lorsque le centre Matt Ikuvalu est passé d’un tacle pour mettre Davies pour son deuxième essai dans le coin droit, Mourgue a de nouveau cadré avec la conversion de large.

Devant 14-12 à la pause, Huddersfield s’est battu en seconde période et une puissante rafale de 60 mètres de l’ailier Jermaine McGillvray a failli leur apporter un essai précoce, mais il a été pénalisé pour un double mouvement alors qu’il tentait de mettre le ballon au sol. .

Ensuite, l’arrière latéral Jake Connor pensait avoir libéré l’ailier Sam Halsall pour un essai dans le coin gauche, mais l’arbitre Chris Kendall a estimé qu’il y avait eu une obstruction dans la préparation.

Le match a été interrompu pendant que Harvey Livett, deuxième ligne des Giants, était soigné pour une grave blessure à l’épaule, puis les scores ont été égalisés avec un penalty de Mourgue, qui a dû être aidé depuis le terrain quelques instants plus tard avec une blessure apparente à la cheville.

Huddersfield a profité du désarroi dans la défense locale et McQueen a marqué pour un deuxième essai crucial à la 61e minute avec une tranche à angle aigu caractéristique à travers la ligne pour marquer à 10 mètres.

Russell a ajouté la conversion devant les poteaux et le groupe de 300 supporters des Giants chantait au soleil à 20-14 devant.

Le sang-froid des Catalans s’est effondré avec une série d’erreurs de manipulation offrant aux visiteurs la possession et la position sur le terrain et lorsque l’arbitre Kendall a pénalisé les Dragons pour hors-jeu devant leurs propres poteaux, a intensifié Russell avec la conversion pour mettre les Giants plus loin devant.

Les Dragons ont poussé fort dans les phases finales mais Huddersfield a tenu bon pour une célèbre victoire au Stade Gilbert Brutus.