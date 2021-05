Rapport de match – Castleford 22-26 Hull KR

Shaun Kenny-Dowall de Hull KR célèbre après que Jordan Abdull ait marqué l’essai gagnant contre Castleford

Jordan Abdull a fait irruption dans le temps additionnel pour remporter une victoire spectaculaire de Hull KR sur Castleford et percer l’atmosphère festive de la jungle Mend-a-Hose.

Une foule restreinte de 3600 supporters locaux ont apprécié leur retour pour la première fois en plus d’un an, mais ils ont regardé le parcours de 10 points d’Abdull réclamer une surprise s’il méritait largement la victoire 26-22 de la Betfred Super League.

Les hommes de Daryl Powell ont pris une avance de 14 points au début ainsi qu’un avantage de huit points à la mi-temps avec leurs seuls points dans un affichage lamentable en seconde période provenant d’une pénalité de Danny Richardson.

James Clare de Castleford ne peut pas empêcher Ben Crooks de Hull KR de marquer un essai

« Je pensais qu’ils nous dominaient physiquement en première mi-temps – ils ont été bien trop rapides pour nous et nous avons donné trop de pénalités », a déclaré l’entraîneur-chef de Hull KR, Tony Smith.

« Nous n’étions donc pas aux avant-postes, mais après avoir dit que nous étions toujours confiants de le ramener à la maison et je pensais que nous étions très bons en seconde période.

« Nous devons certainement nous améliorer dans certains domaines – une partie de notre défense n’était pas encore assez bonne, mais cela ne signifie pas que nous nous retournons et nous nous grattons le ventre – nous creusons et nous continuons à nous battre. »

Les différences marginales entre les équipes avaient été soulignées lors de la victoire de la Challenge Cup au point d’or des Tigers plus tôt cette saison et en faisaient un excellent match pour annoncer le retour des fans pour la première fois depuis mars dernier.

Castleford semblait prêt à profiter au maximum de l’occasion alors qu’ils prenaient une avance de 14-0 dans le premier quart d’heure, grâce aux essais de James Clare et Michael Shenton, et à six points du démarrage de Richardson.

Mais même dans les premiers stades, Rovers avait lancé un avertissement de ce qui allait se passer car ils étaient tenus à distance par une défense résolue, avant que Ben Crooks ne se mette à ses côtés sur la feuille de match après une belle passe de Brad Takairangi.

Matt Parcell a échappé à Jordan Turner pour gicler dans le coin gauche juste avant la demi-heure, la deuxième conversion d’Abdull réduisant l’avance de l’équipe locale à seulement deux points.

Les hôtes ont peut-être espéré qu’une nuit épuisante serait évitée lorsque Derrell Olpherts s’est frayé un chemin sur la ligne de touche droite avec la conversion de Richardson établissant un avantage de huit points à la mi-temps.

Jordan Abdull marque l’essai gagnant contre Castleford

Mais la ligne avant résolue des Rovers a récolté des récompenses au début de la seconde période lorsque l’impressionnant Ryan Hall a surmonté une vague de pression soutenue en franchissant la ligne après avoir été secoué par Adam Quinlan.

Et peu avant l’heure de jeu, Crooks a effacé le déficit restant en atterrissant acrobatiquement dans le coin, bien que le deuxième coup de pied manqué consécutif d’Abdull ait empêché son équipe de pousser un coup de coude devant pour la première fois.

Malgré tout leur plaisir d’être de retour, il y avait une frustration évidente parmi les supporters locaux car, malgré une autre pénalité de Richardson rétablissant leur avance à 22-20, les Rovers commençaient à sembler les gagnants les plus probables.

Jez Litten a été retenu au-dessus de la ligne, avant qu’une pression supplémentaire ne donne son résultat presque inévitable quand Abdull est passé sur la droite, poussant finalement son côté devant pour la première fois et donnant un coup de pied à la conversion pour faire bonne mesure.

Les fans de Hull KR applaudissent après la victoire sur Castleford devant les fans pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid-19

« Nous avions huit points d’avance à la mi-temps et nous sommes sortis et avons joué si loin d’une équipe qui en a le contrôle que ce n’est pas vrai », a déclaré l’entraîneur-chef de Castleford Powell.

« Nous avons parfois fait des choses ridicules que les joueurs de ce niveau ne devraient vraiment pas faire. Il doit y avoir une discussion honnête et ensuite nous devons passer à autre chose. C’est un court retour vers notre prochain match et nous devons être bien meilleurs. que ça. »