Rapport de match – Castleford 19-18 Salford

Gareth O’Brien célèbre son but dans le temps supplémentaire, qui a permis à Castleford de se qualifier pour les demi-finales de la Challenge Cup

Daryl Powell devra organiser la sortie de la Challenge Cup de ses futurs employeurs s’il veut marquer sa dernière saison en tant qu’entraîneur de Castleford avec un voyage à Wembley, après une victoire spectaculaire de 19-18 contre Salford.

Une victoire spectaculaire de 19-18 contre les finalistes battus l’an dernier, Salford, lors du dernier des quarts de finale, a mis en place une confrontation en demi-finale avec Warrington, qui sera entraîné par Powell en 2022 lorsqu’il succédera à Steve Price.

Si les Tigers continuent à soulever la coupe pour la première fois depuis 1986, ils se souviendront d’un affichage défensif sérieux et résolu qui a finalement scellé un Red Devils fougueux dans une cravate de coupe de haut drame.

Ils n’ont pas pris la tête avant l’heure et ont été brièvement réduits à 11 hommes dans les phases finales avec Gareth O’Brien et Liam Watts tous deux dans la poubelle pour des infractions distinctes.

Le demi-arrière vétéran de Salford, Kevin Brown, et le skipper Lee Mossop ont tous deux été retenus au-dessus de la ligne alors que les Red Devils pressaient de garder le résultat dans le doute et Mossop s’est finalement écrasé pour un essai à 12 secondes du temps normal, le but de Harvey Livett bloquant. les scores pour forcer le temps supplémentaire.

Lee Mossop s’est contorsionné pour marquer un essai de dernière minute pour Salford et faire match nul en prolongation

L’expert du drop-goal, Gareth O’Brien, qui a décroché le but du drop en or lors de la victoire de Castleford contre Hull KR au tour précédent, a répété les exploits à la troisième minute de prolongation pour enfin passer aux quatre dernières.

Il y avait peu d’indices du drame à venir dans les premières étapes lorsque Castleford a profité de toute la pression initiale sans trouver le calme ou la finition pour que cela compte beaucoup.

Les Red Devils, qui démarrent lentement, ont commencé à se frayer un chemin dans la compétition et ont pris les devants avec un essai à la 15e minute du centre Livett, qui a bondi après que le coup de pied haut de Brown ait trompé l’arrière Niall Evalds et l’ailier Derrell Olpherts.

Livett a converti son propre essai et le talonneur Danny Addy a presque ajouté un autre essai quand il s’est frayé un chemin vers la ligne pour perdre son emprise sur le ballon.

Harvey Livett de Salford a marqué deux essais en quart de finale, dont le premier à la 15e minute

Les Tigers ont immédiatement profité du relâchement alors que l’attaquant remplaçant Daniel Smith a pris la passe de Paul McShane de la moitié du mannequin pour plonger pour un essai avec seulement sa deuxième touche du ballon.

La conversion de Danny Richardson a nivelé les scores et il y avait une vague d’activité avant la mi-temps alors que les deux équipes échangeaient des essais.

Castleford aurait dû être en tête lorsque le substitut Watts a éclaté au-dessus de la ligne, mais il a mis le ballon sur le pied d’Addy et l’essai a été refusé.

Salford a pris le jeu jusqu’à l’autre bout avec l’aide d’une pénalité et le deuxième rameur James Greenwood a travaillé Livett pour son deuxième essai qu’il a une fois de plus converti.

Les Tigers ont fait la lumière sur les conditions difficiles et Olpherts a raté une glorieuse opportunité de tryscoring en ne contrôlant pas le ballon au-dessus de la ligne avant que Watts ne s’associe avec son compatriote Grant Millington pour faire passer le centre Peter Mata’utia sur le coup de la mi-temps.

L’essai de Michael Shenton à l’heure semblait être suffisant pour que les Tigers gagnent en temps normal

Le deuxième but de Richardson a verrouillé les scores et le score a donné aux Tigers un élan supplémentaire dans leur étape au début de la seconde mi-temps.

Ils auraient dû prendre les devants lorsque le skipper Michael Shenton a remporté la course au coup de pied de grubber de Richardson, mais il a perdu le ballon dans le dernier tacle de Ken Sio.

Cependant, Shenton n’a pas été refusé car il a soutenu une pause du talonneur McShane pour passer à l’heure et l’ancien demi-arrière de Salford O’Brien, fraîchement sur le terrain à la place de Richardson, a lancé la conversion de la ligne de touche.

Ce n’était cependant que le début d’un dernier quart-temps endiablé.

Avant le vainqueur d’O’Brien, Paul McShane de Castleford a accusé une tentative de drop-goal de Kevin Brown de Salford

Castleford a été réduit à 12 hommes lorsque O’Brien a été condamné pour avoir gêné Chris Atkin à la poursuite du coup de pied de Tui Lolohea et ils ont survécu à une peur lorsque Brown a forcé son chemin au-dessus de la ligne, seulement pour être retenu par Adam Milner.

McShane a échoué avec une tentative de but perdu avant que Watts ne rejoigne O’Brien dans la poubelle pour un tacle tardif sur Elijah Taylor et le dernier souffle de Mossop a préparé le terrain pour les derniers héros d’O’Brien.