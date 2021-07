Rapport de match – Castleford 18 – 70 Salford

Matt Costello était parmi les buteurs d’essai pour Salford

Castleford se rendra à Wembley à la suite d’une cinquième défaite consécutive à domicile en Super League après que leur équipe de réserve virtuelle ait été écrasée 70-18 à domicile contre Salford.

C’était un décalage complet alors que les Red Devils ont couru en 12 essais pour enregistrer leur plus grande victoire sur les Tigers à l’ère de la Super League.

La finale de la Challenge Cup de samedi contre St Helens étant la priorité, l’entraîneur Daryl Powell a choisi de laisser reposer 14 membres de son alignement probable à Wembley et a fait ses débuts à cinq jeunes de 18 ans.

Les jeunes Tigers étaient dirigés par le vétéran Grant Millington, qui a marqué son retour d’une absence pour blessure de deux mois avec le premier essai du match alors qu’il augmentait ses chances d’une première apparition à Wembley.

Trois membres de la formation de demi-finale de Castleford – Alex Foster, James Clare et Jesse Sene-Lefao – espèrent également avoir fait assez pour décrocher une place en finale de la Coupe malgré leur incapacité à empêcher une sixième défaite lors des sept derniers matches de championnat du club. .

Salford a pleinement profité de l’inexpérience de ses adversaires pour remporter une deuxième victoire consécutive à l’extérieur et s’éloigner davantage des problèmes de relégation.

Le pilier Dan Norman, qui faisait partie de l’équipe de St Helens qui a battu Hull en demi-finale de la Challenge Cup, faisait partie des buteurs d’essais lors de ses débuts à Salford, tandis que le centre Krisnan Inu a inscrit 11 buts en 12 tentatives à son retour d’un interdiction d’un mois imposée pour avoir discrédité le club sur une publication sur les réseaux sociaux.

Pourtant, c’est l’équipe locale qui a pris les devants lorsque le coup de pied de Danny Richardson a rebondi sur un défenseur et talonneur Cain Robb, l’un des nouveaux visages, a récupéré le ballon lâche pour faire charger Millington.

Le but de Richardson portait la marque à 6-0, mais les visiteurs ont égalisé à la 14e minute grâce à un essai à bout portant de l’attaquant Jack Ormondroyd, transformé par Inu.

Powell a été contraint de mélanger sa division arrière lorsque l’arrière latéral adolescent Jason Qareqare est parti avec un coup à la tête, James Clare reculant et Foster passant sur l’aile.

Alors que Salford intensifiait ses efforts, le talonneur Andy Ackers et le robuste deuxième rameur Pauli Pauli ont tous deux été retenus au-dessus de la ligne avant que la pression ne soit exercée avec le remplaçant Oliver Roberts passant de près pour leur deuxième essai.

L’arrière latéral Morgan Escare s’est frayé un chemin pour le premier de ses deux essais et l’ailier Rhys Williams a récupéré le coup de pied haut de Chris Atkin pour en ajouter un quatrième avant la mi-temps, lorsque les Red Devils menaient 22-6.

Castleford a repoussé un essai deux minutes après le début de la deuxième demie lorsque l’attaquant Brad Martin, jouant sur l’aile gauche, a saisi la passe de Clare pour toucher le sol au coin et Richardson a ajouté le but.

Mais la riposte a été de courte durée alors que Salford a activé le style pour exécuter quatre essais en 12 minutes et mettre le jeu au lit.

L’ailier droit Ken Sio a commencé l’émeute en atterrissant au coin avant qu’Escaro ne traverse un écart béant pour son deuxième essai.

Alors que la jeune équipe des Tigers commençait à se fatiguer, Dec Patton, le centre Matty Costello et le demi de mêlée Atkin ont ajouté plus d’essais avant que Foster n’arrête la pourriture avec un essai à la 71e minute.

Castleford n’avait plus grand-chose à offrir à ce moment-là et leurs adversaires impitoyables se sont accumulés à l’agonie avec d’autres essais par Norman, Ben Davies et Williams.