Rapport de match – Castleford 16 – 34 Huddersfield

Leroy Cudjoe a marqué 2 essais alors que Huddersfield était un vainqueur confortable contre une équipe inexpérimentée de Castleford

La saison d’adieu de Daryl Powell à Castleford risque de s’essouffler après que les finalistes de la Challenge Cup ont subi une septième défaite lors de leurs huit derniers matches de Super League.

Les jeunes Tigers se sont battus virilement, mais leurs espoirs de barrage ont subi un autre revers majeur avec une défaite à domicile 34-16 contre Huddersfield lors de leur premier match depuis Wembley, une affaire de mauvaise qualité entre deux équipes largement sous-effectifs.

Le centre Leroy Cudjoe a marqué deux des cinq essais des Giants et le demi de mêlée Oliver Russell a botté sept buts en sept tentatives.

Les deux matches précédents de Castleford ont été annulés en raison d’une épidémie de Covid dans le club, ce qui signifie que Powell n’a pu inclure que sept membres de son équipe de finale de la coupe, dont le pilier Daniel Smith dans le rôle d’un demi de mêlée de fortune.

Pour aggraver les choses, Smith a été contraint à l’arrêt en raison d’une blessure 10 minutes avant la pause et le skipper Michael Shenton l’a rejoint sur la touche après avoir reçu un coup au visage quatre minutes après le début de la seconde mi-temps.

Smith a pu revenir en seconde période, mais Shenton devait se rendre à l’hôpital après le match pour vérifier la gravité de sa blessure.

Powell a été contraint de renforcer son équipe avec l’ajout de signatures de prêts à court terme Jimmy Keinhorst et Jake Sweeting de Hull KR et Featherstone respectivement et de donner plus d’expérience en Super League aux jeunes du club.

Huddersfield n’était que légèrement mieux loti, manquant de 10 de ses 17 premiers hommes d’équipe en raison de blessures et de suspensions.

Cela a présenté une autre opportunité pour la recrue Will Pryce, le fils de 18 ans de l’ancien international britannique Leon Pryce, en tandem avec un autre demi-arrière prometteur Russell.

Pryce avait démontré sa capacité à marquer des essais lors de chacune de ses deux apparitions précédentes, mais il a fait sa marque au début du match grâce à sa créativité, travaillant le vétéran Cudjoe pour les deux premiers essais des Giants.

Huddersfield avait également un gros avantage dans le peloton. Les rameurs avant Oliver Wilson et Matty English ont tous deux forcé leur chemin au-dessus de la ligne pour être retenus, mais il n’y avait pas de refus du rameur avant remplaçant Nathaniel Peteru alors qu’il prenait la passe de Nathan Peats pour s’écraser pour le troisième essai des visiteurs.

Russell a donné un coup de pied aux trois conversions ainsi qu’un penalty alors que Huddersfield menait 20-6 à la mi-temps, le talonneur Paul McShane ayant marqué les points des Tigers avec un essai et une conversion.

Castleford a montré sa détermination à éviter une répétition de la déroute 70-18 pré-Wembley par Salford lorsque l’arrière Niall Evalds et le centre Cheyse Blair se sont combinés pour obtenir l’ailier gauche Brad Graham pour son premier essai pour le club.

Mais ils n’ont jamais menacé l’emprise de leurs adversaires sur le match et Russell a infligé un deuxième penalty avant que l’attaquant travailleur Luke Yates ne charge pour un essai mérité et l’ailier Jermaine McGillvary a ajouté le cinquième but de Huddersfield à six minutes de la fin.

Sweeting a saisi un essai de consolation tardif, qui a été converti par McShane, mais Castleford est désormais sans victoire à domicile depuis la fin du verrouillage.