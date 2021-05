Rapport de match – Bristol 39-7 Gloucester

Semi Radradra est abordé par Willi Heinz de Gloucester Rugby

Bristol, leader de la Gallagher Premiership, a surmonté un épisode de trac avant de battre son rival de l’ouest de Gloucester 39-7 alors que les fans revenaient à Ashton Gate.

Un assouplissement des restrictions relatives aux coronavirus a permis à la première foule locale de Bristol depuis mars de l’année dernière – 3128 – et l’équipe de Pat Lam a finalement fait la une de l’émission.

Leur victoire en points bonus leur a valu 12 points d’avance au sommet de la Premiership et un barrage à domicile le mois prochain est à portée de main.

Mais ils ont souvent travaillé dur après que le verrou de Gloucester, Matias Alemanno, ait été expulsé pour un tacle à la 16e minute, voyant trois essais en première mi-temps refusés, l’arrière latéral Charles Piutau gaspillant une autre occasion en or, puis le remplaçant Alapati Leiua et Piutau ayant scores exclus.

Steven Luatua de Bristol Bears est abordé par Matias Alemanno de Gloucester, entraînant un carton rouge

Cela signifiait que le match tous terrains de Bristol était souvent bloqué, mais ils ont finalement prévalu grâce à des touchés de Piutau, de l’ailier Max Malins, du flanker Ben Earl, du numéro huit Nathan Hughes et du centre Semi Radradra, tandis que le demi-mouche Callum Sheedy a lancé deux pénalités et quatre conversions.

Gloucester, malgré une lutte acharnée pendant plus d’une heure, était admirable dans l’adversité et ils méritaient sans doute plus que l’essai de l’ailier Santiago Carreras que Billy Twelvetrees a converti.

Sheedy a lancé Bristol à la septième minute, la foule applaudissant apparemment à chaque passe et coup de pied de Bristol, et il a doublé l’avantage de son équipe grâce à une deuxième pénalité peu de temps après.

Mais les acclamations se sont rapidement transformées en huées – dans la direction des officiels – après que l’hélice Kyle Sinckler eut un essai refusé à la suite d’un mouvement brillant déclenché par le demi de mêlée Andy Uren et Radradra.

Un fan de Bristol Bears montre son soutien dans les tribunes avant le match de Premiership Gallagher à Ashton Gate

Sheedy alignait la conversion lorsque l’arbitre Craig Maxwell-Keys a été renvoyé à des rediffusions télévisées et il a jugé que l’attaquant anglais n’était pas clair.

Il n’y a pas eu de ralentissement dans l’action, cependant, Alemanno étant ensuite renvoyé pour son défi imprudent sur Luatua, avant que Bristol n’ait un autre essai exclu, cette fois après que Kerr a franchi la ligne de Gloucester.

Radradra s’est également rapproché et Gloucester a été bientôt dans de nouvelles luttes, étant temporairement réduit à 13 hommes lorsque l’hélice Val Rapava-Ruskin a reçu un carton jaune pour une infraction de mêlée.

Nathan Hughes sur l’accusation pour Bristol

Bristol a campé dans la moitié de terrain de Gloucester et ils ont finalement franchi 13 minutes avant la mi-temps.

Un autre mouvement fluide a fait reculer Gloucester et, lorsque la possession a été rapidement recyclée, Sheedy a libéré Malins avec un renversement renversé renversant et le demi-ballon s’est converti pour une avance de 13 points.

La joie de Sheedy s’est transformée en frustration peu de temps après quand il a eu un essai refusé à la suite d’un choc plus tôt dans le mouvement et Gloucester – malgré leur désavantage numérique – était encore en quelque sorte dans le concours.

Et Bristol a ensuite soufflé une autre opportunité dorée lorsque Piutau a sprinté sans faute, mais l’arrière latéral de Gloucester Kyle Moyle lui a fait tomber le ballon des mains, l’essai a été compliqué et les visiteurs ont traîné juste 13-7 à la mi-temps.

Le patron de Bristol, Lam, a effectué quatre remplacements, dont l’envoi sur une nouvelle première ligne, sept minutes seulement après le redémarrage et un autre score a été refusé, cette fois pour Leiua après une passe avant plus tôt dans le mouvement.

Toutes les décisions de non-essai des officiels étaient correctes, mais Bristol a finalement réussi après une course déchaînée par l’écluse Chris Vui qui a conduit au passage de Piutau, puis Earl a pris d’assaut plus de 13 minutes de temps alors que l’équipe locale se rapprochait d’un point bonus.

Et il est dûment arrivé grâce à un autre score à courte portée, cette fois de Hughes alors que Bristol s’est finalement retiré, l’effort tardif de Radradra lui faisant 26 points sans réponse en seconde période.