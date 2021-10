Rapport de match – Bristol 25 – 20 Bath

Jake Kerr a marqué un essai tardif alors que Bristol est revenu de l’arrière pour battre Bath à domicile vendredi

Bristol a condamné Bath, ses rivaux de l’ouest du pays, à une troisième défaite consécutive en Premiership Gallagher de la saison alors qu’ils triomphaient 25-20 à Ashton Gate.

Les Bears, demi-finalistes de Premiership lors de chacune des deux dernières saisons, avaient commencé la campagne avec deux défaites, mais un rallye en seconde période les a ramenés à la maison avec neuf points de retard.

Un essai de pénalité et un touché du talonneur remplaçant Jake Kerr ont effacé l’avantage de Bath, laissant les visiteurs réfléchir à leur pire début de saison en Premiership depuis 2005.

Bristol a remporté un essai en première mi-temps par le capitaine Steven Luatua, tandis que le demi d’ouverture Callum Sheedy a tiré deux pénalités et une conversion alors qu’ils sortaient du sous-sol de la Premiership.

L’ailier Will Muir a marqué deux essais pour Bath et il y a eu également un touché de Semesa Rokoduguni, le demi d’ouverture Orlando Bailey ajoutant une pénalité et une conversion, mais un point de bonus perdu n’aura pas masqué leur frustration.

Le pilier de Bristol Kyle Sinckler est devenu le premier des Lions britanniques et irlandais d’Angleterre en Afrique du Sud cet été à faire un retour en Premiership.

Sinckler faisait partie des huit changements apportés à l’équipe de Bristol écrasée par les Wasps le week-end dernier, le directeur du rugby Pat Lam appelant également le centre Sam Bedlow, le demi de mêlée Harry Randall, le verrou Joe Joyce et le flanker Jake Heenan.

Bath a été renforcé par le retour du verrou Josh McNally à la suite d’une blessure à l’épaule, tandis que le pilier Will Stuart a fait une première apparition depuis mai et Tom Ellis figurait au dernier rang.

Sinckler a fait sentir sa présence seulement sept minutes après le début du match, exerçant une pression suffisante pour que son homologue Beno Obano s’effondre en mêlée et Sheedy a tiré le penalty résultant à 48 mètres.

Bath s’est ensuite approché de sa première attaque, mais le skipper Charlie Ewels a frappé près de la ligne de Bristol et l’équipe locale a obtenu un sursis.

Cela n’a pas duré longtemps, cependant, alors que Bath a réussi un essai à la 17e minute pour Muir, qui a reculé à l’intérieur sur un angle aigu et a repoussé quelques tacles faibles pour réclamer un essai que Bailey a converti.

Will Muir de Bath a marqué deux essais, alors que son équipe semblait prête à remporter la victoire à Ashton Gate

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Eddie Jones, a regardé Bristol luttant pour sa fluidité, et Bath a légitimement prolongé son avantage 13 minutes avant la pause lorsque Bailey a infligé un penalty à courte portée.

Bristol avait désespérément besoin d’inspiration et elle est arrivée sur ordre de leur capitaine Luatua, qui a montré un virage rapide à l’intérieur des 22 de Bath avant de lancer une passe fictive et de se poser sans opposition.

Sheedy n’a pas réussi à décrocher la conversion, mais Bristol était de retour dans le concours à l’approche de la mi-temps.

Mais Bath a ajouté un deuxième essai, après que l’effort du centre Max Ojomoh ait été refusé à la suite d’un accrochage, lorsque le flanker Sam Underhill a trouvé Rokoduguni avec une passe brillante pour porter le score à 15-8 à la pause.

Rokoduguni a commencé la deuxième période en mettant son équipe sous pression lorsqu’il a commis un tacle haut à l’intérieur des siens, offrant à Bristol une solide plate-forme d’attaque.

Bien que l’équipe locale n’ait pas pu enregistrer d’essai, elle a récolté des points lorsque Sheedy a tiré un penalty pour réduire le déficit à quatre au milieu du troisième quart.

Bath a réussi un troisième essai après 52 minutes lorsque Muir a terminé superbement après un jeu d’approche exceptionnel de ses collègues qui comprenait un travail précis d’Ojomoh après un coup de pied intelligent dans l’espace de Bailey.

Cela semblait prometteur pour les visiteurs, mais Bristol a répondu lorsque l’arbitre Ian Tempest leur a accordé un penalty pour Bath qui a abattu un maul alors que le pack à domicile conduisait sans relâche à bout portant, Ellis étant également condamné.

Le coéquipier d’Ellis, Tom Dunn, a ensuite également écopé d’un carton jaune et Bristol a immédiatement puni ses adversaires grâce à l’essai décisif de Kerr, tenant malgré la pression tardive de Bath.