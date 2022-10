Rapport de match – Bristol 14 – 50 Exeter

Olly Woodburn passe l’un de ses essais lors de la victoire d’Exeter sur Bristol

Olly Woodburn et Jack Nowell ont tous deux marqué deux essais alors que les chefs d’Exeter ont battu les Bristol Bears 50-14 à Ashton Gate pour se hisser en tête du classement Gallagher Premiership.

Les Chiefs ont maintenu leur impressionnant record sur le site n’ayant perdu qu’une seule fois lors de leurs 10 dernières visites sur le terrain, avec un succès en finale de Coupe d’Europe parmi leurs victoires.

Luke Cowan-Dickie, Ruben Van Heerden et Richard Capstick figuraient également sur la feuille de pointage des essais pour les visiteurs, Joe Simmonds convertissant trois des sept essais d’Exeter et infligeant un penalty. Henry Slade a ajouté trois conversions.

Toby Fricker et Will Capon ont croisé pour Bristol, avec des conversions de Callum Sheedy et AJ MacGinty.

Bristol a commencé par refuser quelques pénalités exécutables en faveur de plus d’options offensives et cela a porté ses fruits.

Le pack local a battu la ligne adverse et lorsque le ballon a été recyclé, un coup de pied bien jugé de Sheedy a été récupéré par Fricker, qui s’est avancé pour le premier essai. Sheedy s’est converti avant que Simmonds ne mette Chiefs sur le tableau de bord avec une simple pénalité.

Bristol a ensuite subi deux coups coup sur coup. Tout d’abord, Ellis Genge a reçu un carton jaune pour un défi élevé sur Jonny Gray avant que les visiteurs ne profitent de l’absence de l’accessoire lorsque Nowell a reçu un rodage facile.

Jack Nowell célèbre après avoir marqué l’essai d’ouverture du match d’Exeter

Genge était toujours dans le pétrin lorsque les Chiefs ont de nouveau marqué. Quelques coups de tonnerre du flanker Jacques Vermeulen ont pris son parti dans le 22 des Bears avant que Woodburn ne montre une grande détermination à se frayer un chemin.

Le pilier anglais est revenu dans l’action mais la concession de 14 points a coûté cher et Bristol avait besoin d’une réponse.

Ils ont failli en obtenir un en lançant un énorme assaut sur la ligne d’Exeter mais n’ont pas pu capitaliser avec la perte de possession de Harry Randall alors qu’il tentait de plonger, laissant les Chiefs avec une avance utile de 17-7 à la mi-temps.

Bristol a raté le redémarrage afin qu’Exeter ait la chance d’augmenter son avantage. Ils semblaient l’avoir fait lorsque l’accessoire Harry Williams s’est frayé un chemin, mais les rediffusions de TMO ont montré un effet plus tôt.

Will Capon de Bristol est taclé lors de la défaite contre Exeter

Cependant, l’équipe du Devon a continué à avoir le meilleur du troisième quart et a été récompensée par un deuxième essai pour Woodburn. Ils ont choisi de prendre une pénalité de tapotement près de la ligne des hôtes et ont devancé leurs adversaires en déplaçant le ballon vers le côté aveugle pour que l’ailier puisse traverser.

Quelques minutes plus tard, Nowell a couru insaisissablement pour marquer l’essai de points de bonus et Exeter était hors de vue avant que Capon ne donne à Bristol une certaine respectabilité en s’écrasant d’une ligne de conduite.

Le remplaçant d’Exeter, Cowan-Dickie, a intercepté une passe perdue de Chris Vui pour marquer le cinquième but d’Exeter avant que la misère de Bristol ne soit aggravée par un essai de Van Heerden.

À 10 minutes de la fin, le centre des Bears Piers O’Conor a été condamné pour un tacle dans les airs et un essai de Capstick a complété la déroute alors que la foule de plus de 19 000 personnes se dirigeait vers les sorties.