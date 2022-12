Rapport de match – Bath 13 – 19 Harlequins

Les Harlequins ont remporté la victoire à Bath lors du choc de Gallagher Premiership vendredi

Les Harlequins ont décroché une quatrième victoire consécutive en Gallagher Premiership après avoir stoppé la récente résurgence de Bath en s’imposant 19-13 au Recreation Ground.

Quins a réduit l’écart à seulement deux points sur les Sale Sharks, deuxièmes, avant une pause de quinze jours pour la Coupe d’Europe.

Ils ont été obligés de travailler dur pour cela par une équipe de Bath transformée sous le nouveau chef du rugby Johann van Graan, terminant le match avec 13 joueurs après que le flanker Jack Kenningham et le talonneur de remplacement George Head aient reçu des cartons jaunes.

Un décompte d’essais de 3-1 en faveur de Quins a cependant raconté sa propre histoire, et Bath n’a pas pu se rapprocher suffisamment.

Le skipper Alex Dombrandt, le centre Oscar Beard et l’arrière latéral Nick David ont atterri, le demi d’ouverture Tommy Allan effectuant deux conversions alors que Quins a mis l’absence d’un Marcus Smith blessé derrière eux.

Wing Will Butt a marqué un essai en seconde période pour Bath, tandis qu’Orlando Bailey et Piers Francis ont chacun décroché un penalty et Bailey une conversion.

Compte tenu de leur domination sur coups de pied arrêtés, Quins aurait sans doute dû afficher un triomphe plus confortable, mais quatre points sur la route contre une équipe de Bath renforcée par un certain nombre de nouveaux arrivants récents ont prouvé un travail de nuit impressionnant.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

L’ailier Joe Cokanasiga est revenu d’Angleterre pour faire un premier départ à Bath depuis octobre, tandis que le centre Cameron Redpath et le numéro huit Josh Bayliss sont également revenus dans la formation de départ.

Smith était absent pour Quins, étant mis à l’écart pendant au moins le reste de cette année après avoir subi une blessure à la cheville lors de la défaite de l’Angleterre en Autumn Nations Series contre l’Afrique du Sud samedi dernier.

Quins s’est rapidement installé et, après que la pause de David ait testé la défense de Bath, ils ont pris une avance de sixième minute.

Le jeu de phase patient a renversé Bath, et ils étaient impuissants à empêcher Dombrandt de s’écraser entre les poteaux pour un essai qu’Allan a converti.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Bailey a lancé un penalty à la 11e minute pour ouvrir le compte de Bath, mais Quins a pris le dessus et ils ont ajouté un deuxième essai au milieu de la première mi-temps.

Leurs attaquants ont de nouveau fait le travail préparatoire, gardant la possession de manière experte à l’intérieur des 22 de Bath, et Beard a appliqué une finition solide à bout portant qui l’a porté à 12-3.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

La cause de Bath n’a pas été aidée par Bailey qui a raté deux occasions de pénalité de 35 mètres en succession rapide, mais Quins n’a pas pu récompenser sa domination avec des points supplémentaires avant la pause.

Un avantage de neuf points n’était pas une récompense après avoir dominé Bath dans les mêlées et fait preuve d’un rythme et d’une créativité supérieurs lorsque le ballon était large.

Mais Bath est sorti en tirant pour la deuxième période, et ils se sont fermement remis dans le match lorsque Butt a terminé de manière impressionnante après la demi-pause de Redpath.

Bailey a converti et Quins a été secoué, David frappant à l’intérieur de son propre 22 à partir d’un coup de pied qu’il aurait dû gérer confortablement.

David a fait amende honorable peu de temps après, appliquant une finition incisive après plus de pression de mêlée Quins, et Allan s’est converti pour faire 19-10 avant qu’une pénalité de Francis ne garde Bath en contact.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Les étapes finales appartenaient à Bath, alors qu’ils assiégeaient au plus profond de la moitié de terrain de Quins, lançant des alignements menaçants qui les amenaient à quelques centimètres d’un essai potentiellement gagnant.

L’arbitre Andrew Brace a eu besoin de contrôles officiels du match télévisé à deux reprises avant que Quins ne puisse pousser un énorme soupir de soulagement collectif.

Et les visiteurs ont clôturé le concours, bien que suite à une pression soutenue de Bath dans le temps additionnel.