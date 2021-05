Rapport de match – Bath 10-19 Montpellier

Yacouba Camara a marqué l’essai crucial de Montpellier en battant Bath au Rec en demi-finale de la Challenge Cup

Montpellier a réservé une rencontre finale de la European Challenge Cup avec Leicester après avoir mis fin aux espoirs de Bath en matière d’argenterie avec une victoire 19-10 au Recreation Ground.

L’entraîneur-chef des Lions britanniques et irlandais Warren Gatland, qui nomme son équipe de tournée en Afrique du Sud jeudi prochain, a observé que Bath s’efforçait de se qualifier pour une finale entièrement anglaise à Twickenham le 21 mai.

Mais Montpellier a écrasé le parti, le flanker Yacouba Camara marquant un essai et le demi de mêlée Benoit Paillaugue bottant une conversion et trois pénalités, avant que Handre Pollard n’entame un penalty à la 80e minute.

Bath a commencé brillamment, étant donné un départ lancé par l’essai de quatrième minute du talonneur Tom Dunn, tandis que le demi de mêlée Ben Spencer a ajouté une conversion et un penalty, mais un certain nombre d’alignements perdus sur leur propre lancer ont sapé les espoirs de victoire.

Tom Dunn a marqué pour Bath dès la deuxième minute, mais ils ne pouvaient pas faire un autre essai

Montpellier, vainqueur de la Challenge Cup en 2016, a souvent été menacé par la forte course de la star de Bath et d’Angleterre Anthony Watson – il aura sans aucun doute impressionné Gatland – mais ils avaient suffisamment de contrôle à l’avant pour l’emporter.

L’ailier Will Muir a fait ses débuts européens pour Bath, tandis que le flanker Sam Underhill a réussi 50 apparitions en équipe première, l’international gallois Taulupe Faletau est revenu à l’arrière et Ben Spencer a été rappelé en demi de mêlée.

Montpellier, cherchant à mettre son championnat de France derrière eux cette saison, était dirigé par l’ancien capitaine de la France Guilhem Guirado, tandis qu’un puissant banc de remplaçants comprenait trois vainqueurs de la Coupe du monde d’Afrique du Sud à Bismarck du Plessis, Cobus Reinach et Pollard.

Mais Bath a fait une déclaration d’intention immédiate, prenant une avance de quatrième minute après le travail exceptionnel de leurs attaquants mis en place une plate-forme pour que Dunn s’écrase à bout portant.

Spencer s’est converti et Bath a continué à prendre le dessus, Mercer, à destination de Montpellier, se montrant particulièrement vif en jeu ouvert.

Le centre Johan Goosen a envoyé une chance de pénalité à longue portée bien large alors que Montpellier cherchait à prendre pied dans le match, et Paillaugue a ouvert son compte par un penalty à la 20e minute.

Le demi de mêlée de Montpellier Benoit Paillaugue a lancé trois pénalités et une conversion dans la victoire

Bien que le demi de mêlée ait raté une autre occasion de pénalité peu de temps après, il était alors fortement impliqué alors que Montpellier réclamait un essai d’ouverture.

Le coup de pied intelligent de Paillaugue dans l’espace a été recueilli par l’ailier montpelliérain Vincent Rattez, et sa passe intérieure a retrouvé Camara, qui a sprinté sans difficulté pour un beau score que Paillaugue a converti.

L’ancien demi-papillon des Saracens, Alex Lozowski, a joué un rôle clé dans l’impressionnante forme offensive des visiteurs, mais Bath s’est rapidement regroupé et une pénalité de Spencer a égalisé les choses après 27 minutes.

Mais avec l’alignement raté de Bath se révélant problématique, Montpellier a continué à gagner en confiance alors que deux autres pénalités de Paillaugue lors d’un sort dominant de six minutes donnaient à leurs adversaires beaucoup de matière à réflexion.

Et Montpellier a confortablement conservé cet avantage à la mi-temps, prouvant une bonne valeur pour leur avance.

Les Français ont exercé plus de contrôle immédiatement après la pause, mais ils n’ont pas pu le transformer en points cette fois-ci, car une pénalité de Paillaugue à courte portée a jeté un coup d’œil sur le poteau.

C’était exactement le genre de sursis dont Bath avait besoin, et ils ont réagi en bondissant sur le terrain, les remplaçants du début de la seconde période Jack Walker et Miles Reid – qui ont remplacé l’espoir des Lions Underhill – ayant un impact positif.

Montpellier a fait perdre son appui à Enzo Forletta à la suite des infractions répétées de son équipe, mais Bath n’a pas pu trouver un moyen de passer.

L’équipe locale est devenue de plus en plus anxieuse au fur et à mesure que le temps s’écoulait, mais avec Montpellier qui avait beaucoup d’expérience sur le banc, ils avaient suffisamment de force pour garder Bath à distance et organiser une bataille intrigante avec Leicester.