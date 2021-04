L’Angleterre célèbre sa victoire aux Six Nations féminines

L’Angleterre a remporté son troisième titre consécutif des Six Nations féminines avec une victoire acharnée 10-6 contre la France à Twickenham Stoop.

Un essai de Poppy Cleall plus la conversion et une pénalité d’Emily Scarratt, ont donné à l’Angleterre une victoire serrée dans un match où ils ont eu du mal dans la mêlée et l’alignement.

La France a certes eu ses chances et a été dominante pendant une grande partie du match, mais sera frustrée de n’avoir que deux pénalités de Caroline Drouin à montrer pour leurs efforts.

Plus à venir…