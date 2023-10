Rapport de match – Angleterre 30 – 24 Fidji

La botte magique d’Owen Farrell a conduit l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde de rugby au Stade Vélodrome de Marseille dimanche.

Owen Farrell a aidé l’Angleterre à se qualifier pour sa sixième demi-finale de Coupe du Monde de Rugby après avoir survécu à une incroyable riposte tardive des Fidji au Stade Vélodrome de Marseille dimanche.

L’Angleterre a dominé la Poule D avec quatre victoires sur quatre, mais elle a affronté une équipe des Fidji lors des huitièmes de finale qui lui a infligé sa dernière défaite dans la préparation de ce tournoi.

L’équipe de Steve Bortwick semblait se diriger vers les demi-finales avec une avance de 24-10 en seconde période, mais les insulaires du Pacifique ont organisé une riposte sensationnelle pour égaliser les choses à 10 minutes de la fin avant que la botte de Farrell ne sauve l’Angleterre et assure une victoire 30-24. .

George Ford, l’architecte de la victoire cruciale de l’Angleterre contre l’Argentine en phase de poule, est tombé sur le banc avec le capitaine Farrell venant de l’intérieur du centre et Joe Marchant rejoignant Manu Tuilagi au milieu de terrain.

Ailleurs, le meneur de jeu des Harlequins Marcus Smith a été préféré à Freddie Steward et n’a effectué qu’un deuxième départ au test en position d’arrière latéral.

Tuilagi célèbre après avoir marqué le premier essai de l’Angleterre

Après 10 minutes d’ouverture prudentes, l’arbitre Mathieu Raynal a donné à l’Angleterre la chance d’ouvrir le score devant les poteaux après que les Fidji aient été pénalisés pour ne pas avoir roulé et Farrell dûment obligé.

Quelques instants plus tard, l’Angleterre a traversé deux phases depuis l’alignement avant que le dangereux Tuilagi ne se détache et ne plonge dans le coin pour son 20e essai pour son pays et une avance de 8-0 après que Farrell ait touché le poteau avec sa conversion.

Le demi de mêlée Frank Lomani a rattrapé un penalty manqué plus tôt en se convertissant avec sa deuxième tentative pour inscrire les Fidji sur le tableau, mais ce sont les hommes en blanc qui ont continué leur brillant départ lorsque Joe Marchant s’est précipité à bout portant avec Farrell mettant les extras pour une confortable avance de 15-3.

La princesse de Galles regarde l’Angleterre en action aux côtés du président de la RFU, Bill Beaumont.

Marcus Smith se fait prendre en plein visage par Vinaya Habosi

Les choses sont allées de mal en pis pour les Fidjiens lorsque l’aile Vinaya Habosi a attrapé Smith en plein visage avec la tête et a été envoyé à la poubelle pendant 10 minutes.

Cependant, bien qu’il ne reste plus que 14 joueurs, le n°8 Viliame Mata a produit un moment de magie pour déjouer la défense anglaise avec un spectacle soigné et aller traverser le badigeon. Lomani s’est converti pour réduire le déficit à 15-10.

Le succès de Farrell et de l’Angleterre a ravi la princesse de Galles, Kate Middleton, dans les tribunes, en réussissant un triplé sur penalty alors que de nouvelles fissures apparaissaient dans la discipline fidjienne, et l’équipe de Borthwick menait de 11 points à la pause.

Marchant plonge pour marquer le deuxième essai de l’Angleterre

Les deux équipes se sont qualifiées à peine pour les quarts de finale dans un éclat de gloire, mais elles cherchaient désespérément à saisir une glorieuse opportunité de progresser, d’autant plus que les Fidji ont accéléré le rythme au début de la seconde période.

Malgré leur apparence dangereuse, les Fidji étaient continuellement battus jusqu’à l’effondrement et étaient placés hors-jeu. Farrell a inscrit sa quatrième pénalité pour maintenir le tableau d’affichage en marche.

La nation insulaire du Pacifique a enregistré sa toute première victoire contre l’Angleterre lors de la dernière rencontre entre les deux équipes – un triomphe 30-22 lors d’un match de préparation à la Coupe du Monde à Twickenham en août et un merveilleux rugby leur a permis de réduire l’écart à quelques coups de poing. distance lorsque Peni Ravai a fait irruption pour franchir la ligne avec la conversion de Kuruvoli.

Botitu (à gauche) célèbre le troisième essai de son équipe dans une conclusion incroyable du match

Les Fidji n’allaient pas tranquillement et dans un revirement incroyable, ils ont divisé l’Angleterre pour marquer à nouveau grâce à Vilimoni Botitu sous les poteaux avec la deuxième conversion réussie de Kuruvoli égalisant à 24-24 avec 10 à jouer.

Une finale palpitante s’est poursuivie à un rythme soutenu, Farrell perdant ensuite un but pour donner trois points d’avance à l’Angleterre, et après que le superbe break de Ben Earl ait entraîné un autre penalty de Farrell, les Fidji n’ont pas été en mesure de réaliser un miracle tardif.

Les aléas du tirage au sort ont présenté un chemin moins que périlleux vers les demi-finales pour l’Angleterre et, après l’avoir parcouru, ils tenteront de saisir leur opportunité d’atteindre une quatrième finale de Coupe du monde samedi prochain.

Et après?

L’Angleterre, qui a remporté sa seule Coupe Webb Ellis en 2003 et a été battue finaliste de la Coupe du monde à trois reprises en 1991, 2007 et 2019, affrontera la France, hôte, ou l’Afrique du Sud, tenant du titre, en demi-finale au Stade de France à Paris, prévue pour le samedi 21 octobre prochain (coup d’envoi à 20h BST).

La Nouvelle-Zélande, qui s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde pour la neuvième fois de son histoire, affrontera l’Argentine de Michael Cheika, qui dispute sa première demi-finale depuis 2015, au même endroit le vendredi 20 octobre (coup d’envoi de 20h00). BST).

Les Pumas ont battu les All Blacks pour la première fois à Sydney lors du Rugby Championship 2020 et ont réitéré l’exploit l’année dernière sur le sol néo-zélandais à Christchurch.