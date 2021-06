Rapport de match – Angleterre 24 – 26 All Stars du combiné des nations

Jackson Hastings des All Stars tient le trophée des vainqueurs en l’air après la victoire de son équipe sur l’Angleterre.

Le premier match de Shaun Wane en tant qu’entraîneur de l’Angleterre s’est terminé sur une déception alors que les All Stars du Combined Nations ont triomphé 26-24 à Warrington.

Wane a été contraint d’attendre 16 mois pour prendre en charge son premier match et pour aggraver sa misère, parmi les buteurs des All Stars figurait l’ailier Jermaine McGillvary, qui a été exclu par le nouvel entraîneur de son équipe finale pour ce match.

Jermaine McGillvary se présente pour un essai.

L’ailier des Dragons catalans Tom Davies et l’attaquant de St Helens Morgan Knowles, qui a changé d’allégeance au Pays de Galles, ont tous deux marqué des essais lors de leurs débuts en Angleterre après que le deuxième rameur de Wigan, Liam Farrell, ait donné à son équipe le départ de rêve avec deux essais précoces.

L’entraîneur des Nations Unies, Tim Sheens, a estimé qu’il devait rayer entre 30 et 40 joueurs de sa liste initiale, mais sa formation finale, qui se vantait d’un pack physique difficile et d’une paire de demis expérimentés, était trop bonne pour le meilleur des Super Ligue.

Ken Sio du Combined Nations All Stars marque un essai.

Wane ne sera pas indûment préoccupé par la Coupe du monde dans quatre mois, mais le seul autre match de préparation de l’Angleterre avant cette date sera contre les Fidji à Rochdale à la veille de leur match d’ouverture de groupe contre les Samoa à Newcastle le 23 octobre.

Frappé par le retrait tardif du duo de St Helens Alex Walmsley et Jonny Lomax, l’Angleterre a perdu le centre Ash Handley et le deuxième rameur John Bateman à coups en première mi-temps alors que les blessures continuent de gâcher la saison.

Tout cela importait peu à Farrell, qui peut se considérer comme une certitude de la Coupe du monde après sa première salve de deux essais.

All Stars Kenny Edwards s’attaque à l’Anglais John Bateman.

Un déchargement au milieu de terrain par le pilier Mike Cooper a créé l’espace initial pour que Farrell produise une pause nette et il a démontré un rythme exceptionnel pour contourner l’arrière latéral Jake Connor pour marquer son premier essai.

Son deuxième effort a été moins accrocheur, car il a terminé un tir croisé du demi de mêlée Luke Gale pour se frayer un chemin au-dessus de la ligne, mais cela a donné une avance de 12-4 à l’Angleterre après que Stefan Ratchford a lancé sa deuxième conversion.

Pourtant, les All Stars ont donné aussi bien que possible alors que l’Angleterre a reçu le dur entraînement recherché par Wane.

Connor avait créé l’essai d’ouverture avec une passe coupée à l’ailier gauche Ken Sio et il était également le fournisseur du centre Peter Mata’utia à la 23e minute alors que les All Stars prenaient l’avantage.

Le demi de mêlée Aiden Sezer, qui a converti l’essai de Mata’utia, a égalisé les scores avec une pénalité et a devancé son équipe avec une seconde alors qu’ils se retournaient avec une avance de 14-12.

Cela est devenu 20-12 cinq minutes après le début de la seconde mi-temps lorsque McGillvary a produit une finition solide de marque, évitant à la fois Ratchford et le skipper Sam Tomkins, pour le troisième essai des All Stars, que Sezer a marqué depuis la ligne de touche.

All Stars Peter Mata’utia est abordé par l’Anglais Liam Farrell.

L’Angleterre a répondu immédiatement alors que Gale faisait charger Knowles dans un trou et il avait le rythme pour atteindre la ligne pour le troisième essai de son équipe, mais les All Stars ont de nouveau frappé à la 56e minute après un coup de pied 40-20 du talonneur Kruise Leeming.

Le coup de pied haut de Hastings a rebondi maladroitement pour les défenseurs anglais et Sio a récupéré le ballon libre pour marquer son deuxième essai, qui a été converti par Sezer pour porter le score à 26-18.

Les All Stars ont ensuite perdu Connor et Sezer, tout aussi influent, sur blessure et l’Angleterre a riposté pour mettre en place une finale tendue alors que le centre Reece Lyne a mis Davies pour un essai à la 68e minute, qui a de nouveau été converti par Ratchford.