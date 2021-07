Rapport de match – Afrique du Sud A 17 – 13 Lions

Anthony Watson est abordé par Willie le Roux et Sbu Nkosi lors de la défaite des Lions contre l’Afrique du Sud ‘A’

Les Lions britanniques et irlandais ont subi leur première défaite de la tournée de cette année mercredi soir alors qu’ils s’inclinaient 17-13 face à une solide équipe A d’Afrique du Sud au Cape Town Stadium.

Les essais convertis de Sbu Nkosi et Lukhanyo Am ont aidé l’équipe A des Springboks à prendre une avance de 17-3 à la pause, avec un seul penalty d’Owen Farrell représentant le décompte des Lions en première mi-temps malgré le péché de Faf de Klerk et de Marco van Staden -binned près de la mi-temps.

Wyn Jones, qui avait un essai possible exclu à la fin de la première mi-temps, s’est frayé un chemin pour l’essai des Lions quatre minutes après le début de la seconde mi-temps, avec Farrell convertissant puis donnant un penalty pour les ramener à quatre points et set jusqu’à une finition passionnante.

Mais malgré une performance bien meilleure après la pause qui leur a permis de garder les Sud-Africains sans but et d’avoir un autre essai possible de Louis Rees-Zammit marqué par le TMO, l’équipe locale a tenu bon et a pu voir le match pour la victoire.

Les Lions ont apporté deux changements tardifs à leur formation de départ alors que Liam Williams remplaçait son compatriote Josh Adams, qui regardait la naissance de son premier enfant via Zoom – une décision qui a également vu Anthony Watson passer de l’arrière latéral à la place d’Adams sur le aile.

Pendant ce temps, le capitaine anglais Farrell a remplacé Dan Biggar après que le Gallois ait subi une entorse mineure à la cheville et que l’entraîneur-chef Warren Gatland ait décidé de ne pas le risquer.

Bundee Aki court à la défense ‘A’ de l’Afrique du Sud

La force de leurs adversaires au Cap a été soulignée par le fait que le XV de départ avait un total de 522 sélections de test entre eux et que l’équipe comprenait un total de 16 vainqueurs de la Coupe du monde lors de la 23e journée.

Les hôtes ont donné un aperçu des dangers posés au cours des cinq premières minutes avec une attaque qui a vu Nkosi forcé en touche par Watson avant qu’il ne puisse récupérer le ballon. Cependant, l’Afrique du Sud A a été la première à marquer lorsque Morne Steyn a tiré un penalty peu de temps après.

Nkosi l’a également dépassé à la 12e minute, mettant fin à une contre-attaque. Tout a commencé lorsque Farrell a reçu un coup de pied chargé par Eben Etzebeth, les Lions attaquant à la limite des 22 sud-africains, suivis de Damien de Allende récupérant le ballon et envoyant l’ailier courir pour terminer.

Tom Curry prend le ballon au contact contre l’Afrique du Sud ‘A’

Un penalty remporté lors d’une mêlée au plus profond de leurs 22 a aidé les Lions à se mettre en mesure d’enregistrer leur premier score du match alors que Farrell a écopé d’un penalty à la 28e minute, mais ils ont été à nouveau punis lorsqu’un mauvais coup de pied de dégagement a été pris par Cheslin Kolbe. .

L’ailier a montré son rythme et son jeu de jambes pour se faufiler dans un écart, puis son déchargement dans le tacle a été libéré à l’extérieur du centre Am pour s’éloigner et terminer pour un deuxième essai converti.

Les Lions se sont ralliés après cela et se sont vu refuser un essai par une solide défense sud-africaine, mais l’équipe locale s’est rapidement retrouvée à 13 hommes après que De Klerk a été condamné pour un acte criminel rapidement suivi de Van Staden le rejoignant sur la touche pour infractions répétées.

Lukhanyo Am, le buteur d’essai ‘A’ de l’Afrique du Sud, tente de faire tomber Chris Harris

Même ainsi, les touristes n’ont pas pu franchir la ligne avant la pause car Wyn Jones avait exclu un score possible pour un double mouvement. Cependant, la pression s’est manifestée au bout de quatre minutes après le début de la seconde, alors que le pilier gallois tirait sur un penalty et s’efforçait de se frayer un chemin à bout portant.

La conversion de Farrell a réduit le déficit à sept points et il a écopé d’une pénalité de 40 mètres six minutes plus tard pour continuer à réduire l’avance. Cependant, ils se sont vu refuser un deuxième essai lorsque le TMO a exclu un effort de Rees-Zammit pour avoir joué le ballon au sol après que les Lions aient travaillé une attaque en 13 phases.

Steyn a ensuite raté un penalty à l’autre bout du terrain alors que le chronomètre passait l’heure et a vu une tentative de drop goal passer loin de la marque à la 74e minute, les Lions poussant jusqu’au bout dans le but d’arracher la victoire .

Un knock-on de Zander Fagerson alors que les Lions attaquaient tard semblait avoir mis fin à tout espoir de remporter la victoire à la mort, bien que la mêlée finale ait vu De Klerk tâtonner le ballon avant que le remplaçant Damien Willemse ne le pirate en touche pour amener le match à sa fin – au grand soulagement des Springboks.