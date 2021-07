Rapport de match – Afrique du Sud 40 – 9 Géorgie

Siya Kolisi attaque pour les Springboks

L’Afrique du Sud a pris le temps de se débarrasser de la rouille alors qu’elle revenait après une absence de 20 mois pour battre la Géorgie 40-9 à Loftus Versfeld vendredi lors de son premier test depuis sa victoire en Coupe du monde 2019.

Le match était le premier de deux matches internationaux d’échauffement contre les Géorgiens en préparation de la série de trois tests contre les Lions britanniques et irlandais plus tard ce mois-ci.

Regardez chaque match du Lions Tour en direct sur Sky Sports Action Obtenez Sky Sports Action pour 18 £ supplémentaires par mois.

L’équipe locale avait une avance de 19-9 à la mi-temps et a battu ses visiteurs de six essais à zéro, mais a montré les effets de sa longue absence, en raison de la pandémie de COVID-19, alors qu’elle luttait pour trouver le rythme de son jeu, a donné de nombreux pénalités et étaient parfois bâclées dans un concours ponctué d’arrêts fréquents.

Les Boks ont été dominés lors de la première mêlée, permettant à la Géorgie d’aller de l’avant avec un penalty, mais cela s’est avéré l’un des rares moments forts pour les touristes.

Aphelele Fassi marque pour les boks

Les hôtes ont marqué le premier essai lorsque le débutant Aphelele Fassi s’est élancé avec sa première touche de balle après cinq minutes, et un essai poussé de Bongi Mbonambi et une flèche vers la ligne par le demi de mêlée Cobus Reinach ont ajouté au score de la première mi-temps.

Après la pause, il y a eu plus d’essais de Kwagga Smith, Herschel Jantjies et Malcolm Marx tandis que Handre Pollard a marqué quatre conversions et son remplaçant Elton Jantjies un.

Tornike Jalagonia remet le talonneur sud-africain Bongi Mbonambi

Les points de la Géorgie provenaient tous de penaltys tirés par Tebo Abzhandadze et ils n’ont pas marqué dans les 55 dernières minutes, mais ils seront encouragés par une défense acharnée contre une équipe locale qui s’attendait peut-être à une sortie plus facile.

Pieter-Steph du Toit sur la charge pour l’Afrique du Sud

L’Afrique du Sud, qui n’avait pas disputé de test à domicile depuis 688 jours, accueillera la Géorgie lors du deuxième test à Ellis Park à Johannesburg vendredi prochain, avant que le premier Test contre les Lions n’ait lieu le 24 juillet au Cap.