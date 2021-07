Rapport de match – Afrique du Sud 27 – 9 Lions

Lukhanyo Am a marqué l’un des deux essais sud-africains alors que les Springboks ont égalisé leur série contre les Lions

L’Afrique du Sud a égalisé sa série de trois tests contre les Lions britanniques et irlandais au Cap samedi grâce à une victoire de 27-9, l’ailier des Springboks Cheslin Kolbe ayant eu la chance d’éviter un carton rouge.

Au cours d’une première mi-temps extraordinaire de 64 minutes, Dan Biggar et Handre Pollard ont échangé des tirs au but pour laisser les choses 9-6 aux Lions à la mi-temps, tandis que l’ailier des Lions Duhan van der Merwe et le Sud-Africain Kolbe ont tous deux été éliminés – ce dernier évitant un carton rouge pour avoir emmené Conor Murray dans les airs.

La seconde mi-temps a vu les Boks s’essayer à travers l’aile Makazole Mapimpi et le centre Lukhanyo Am – la seconde faisant suite à un long examen du TMO qui semblait suggérer qu’il y avait un manque de contrôle dans l’échouage.

Une rafale de pénalités contre les Lions a permis à l’Afrique du Sud de maîtriser fermement les phases finales, Pollard ajoutant trois pénalités dans les 10 dernières minutes pour créer une avance inattaquable.

Plus à venir…