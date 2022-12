Rapport de Manchester United: West Ham proposera une route Aaron Wan-Bissaka au départ d’Old Trafford

West Ham veut faire venir l’homme oublié de Manchester United, Aaron Wan-Bissaka, en prêt pendant la fenêtre de transfert de janvier, selon des informations.

Le joueur de 25 ans n’a pas figuré dans les plans d’Erik ten Hag cette saison, ne gagnant que quatre minutes de temps de jeu dans toutes les compétitions.

Le Nouvelles du soir de Manchester (s’ouvre dans un nouvel onglet) dire que United a dit à l’arrière droit qu’il était libre de partir cet été, et maintenant West Ham est intéressé par un accord de prêt.

Les Hammers entretiennent de bonnes relations avec les représentants de Wan-Bissaka et souhaitent trouver un arrière droit régulier.

Vladimir Coufal et Ben Johnson ont tourné dans le rôle avant les vacances d’hiver, mais David Moyes veut plus d’options.

Wan-Bissaka, que United a signé pour 45 millions de livres sterling de Crystal Palace à l’été 2019, a pris du retard sur Diogo Dalot dans l’ordre hiérarchique de United.

L’ancien homme de Palace n’a pas fait partie d’une équipe de la journée depuis août et a également eu des problèmes de dos cette saison.

Il a fait 127 apparitions pour United, marquant deux buts et fournissant 10 passes décisives, et a un contrat à Old Trafford jusqu’en 2024.

La valeur de l’international anglais des moins de 21 ans a maintenant chuté à 15,5 millions de livres sterling, selon Marché de transfert (s’ouvre dans un nouvel onglet).

