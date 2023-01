Rapport de Manchester United: un obstacle majeur reste à la poursuite de Joao Felix

Manchester United et l’Atletico Madrid sont très éloignés dans leurs évaluations respectives de Joao Felix, selon des informations.

L’international portugais semble sur le point de quitter le Civitas Metropolitano lors du mercato de janvier après une période difficile sous Diego Simeone.

Atlético sont prêts à laisser leur signature de record de club partir en prêt, et United, Chelsea et Arsenal On pense que tous surveillent de près les développements dans la capitale espagnole.

Erik ten Hag veut renforcer son équipe en janvier (Crédit image : Getty)

Les Red Devils sont à la recherche d’un nouvel attaquant après le départ de Cristiano Ronaldo d’Old Trafford par consentement mutuel en novembre.

Mais leur poursuite de Felix a rencontré un problème, écrit une publication espagnole Relevo, les deux clubs étant incapables de s'entendre sur les frais de prêt.

United est prêt à payer environ 3,5 millions de livres sterling pour prêter l’ancienne starlette de Benfica jusqu’à la fin de la campagne 2022/23, mais l’Atletico exige au moins 10,6 millions de livres sterling.

Avec d’autres clubs également intéressés par Felix, United risque de manquer sa signature.

Mais les rapports suggèrent qu’il y a peu d’argent à dépenser à Old Trafford ce mois-ci après un été de dépenses importantes avant cette saison.

Cristiano Ronaldo a quitté Manchester United par consentement mutuel en novembre (Crédit image : Getty Images)

L'équipe d'Erik ten Hag a battu Bournemouth 3-0 mardi pour maintenir leur position dans le top quatre de la Premier League.

United revient à l'action vendredi soir, lorsqu'il accueille Everton au troisième tour de la FA Cup.

À l'autre bout du terrain, United a été associé à Yann Sommer et Jack Butland en tant que remplaçants potentiels de Martin Dubravka, qui est revenu au club parent de Newcastle.

Pendant ce temps, Erik ten Hag a remporté des trophées avec sa "résolution professionnelle du Nouvel An" pour 2023; United n'a pas réclamé d'argenterie depuis la Coupe de la Ligue et la Ligue Europa sous Jose Mourinho il y a environ six ans.

Ailleurs, la nouvelle signature de Liverpool, Cody Gakpo, a admis qu'il pensait qu'il déménagerait à Old Trafford cet été.