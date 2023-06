Rapport de Manchester United: Mason Mount est certain de déménager, après une dernière offre faite à Chelsea

Manchester United fait toujours pression pour signer Mason Mount, la star de Chelsea semblant désormais certaine de partir d’une manière ou d’une autre.

Mount fait partie de l’académie de Chelsea depuis son enfance et a été l’un des joueurs les plus remarquables de Cobham ces dernières saisons. À seulement un an de son contrat, cependant, l’international anglais n’a pas encore signé un autre accord au milieu de l’intérêt d’une multitude de rivaux.

Erik ten Hag a clairement indiqué qu’il aimerait se renforcer au milieu de terrain cet été avant une autre grande fenêtre de transfert pour Manchester United, avec Mount une grande cible pour eux.

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, est un grand fan de Mason Mount (Crédit image : Ash Donelon/Manchester United via Getty Images)

Selon le gourou des transferts Fabrice Romano parler pendant son Pris hors-jeu Briefing quotidienMount refuse de signer un nouvel accord, disant à ses employeurs qu’il partira cet été contre de l’argent ou l’été prochain avec un transfert gratuit.

United, quant à lui, a fait ce que Romano appelle sa dernière offre pour le milieu de terrain, ce qui signifie que Chelsea est maintenant dans une position où il peut soit l’accepter, soit garder Mount jusqu’à la fin de son contrat.

La nécessité pour Chelsea de vendre est peut-être atténuée par l’activité récente. Mateo Kovacic et Kai Havertz semblent tous deux prêts à quitter respectivement Manchester City et Arsenal, tandis que Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy et Hakim Ziyech sont tous à destination de l’Arabie saoudite.

Ten Hag a apparemment d’autres objectifs si l’accord pour Mount ne se concrétise pas non plus.

Kai Havertz et Mateo Kovacic semblent tous deux quitter Chelsea (Crédit image : Getty Images)

Manchester United envisage également un autre défenseur central, un autre gardien de but et un attaquant, selon des informations.

Mount est valorisé à 60 M€ par Marché de transfert.

Informations sur les transferts de Manchester United fait le tour, les Red Devils étant censés être à la recherche de plusieurs stars cet été.

Ten Hag veut un nouvel attaquant. L’attaquant de l’Atalanta Rasmus Hojlund a été lié à un déménagement de 40 millions de livres sterling, tandis que Mohammed Kudus coûterait autantaussi. Kim Min-jae est sérieusement liéealors que Mason Mount continue de faire l’objet de rumeurs, aussi. Incroyablement, Neymar a également été lié.

United a également été aurait un intérêt pour le milieu de terrain américain Taylor Boothalors que Adrian Rabiot a été liéaussi.