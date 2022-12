Rapport de Manchester United: les Red Devils volent la marche sur leurs rivaux dans la course de Joao Felix

Manchester United a volé une marche sur ses rivaux pour la signature de Joao Felix, selon des informations.

Plusieurs clubs de Premier League ont été alertés de la disponibilité probable de l’attaquant en 2023, après que le dirigeant de l’Atletico Madrid, Miguel Angel Gil, a confirmé que la partie espagnole examinerait toute offre pour l’attaquant.

“Il est le plus gros investissement que le club ait jamais fait et je pense qu’il est au plus haut niveau mondial en termes de talent”, a-t-il déclaré. ETP (s’ouvre dans un nouvel onglet).

“Mais pour des raisons qui ne valent pas la peine d’être approfondies maintenant – la relation avec l’entraîneur, le nombre de minutes qu’il joue, sa motivation – la chose raisonnable est que s’il y a une offre qui est bonne pour le joueur et le club, cela nous l’analysons au moins. J’aimerais qu’il continue, mais ce n’est pas l’idée du joueur.”

Manchester United, Arsenal, Chelsea, Newcastle et Aston Villa ont tous été cités comme des destinations potentielles pour l’homme de Benfica.

Selon le Daily Mirror (s’ouvre dans un nouvel onglet)United pourrait avoir l’avantage car ils ont déjà eu des entretiens avec l’agent de Felix.

L’international portugais, qui est évalué à 43 millions de livres sterling par Marché des transferts (s’ouvre dans un nouvel onglet)est représenté par Jorge Mendes.

On pense que Felix veut le football de la Ligue des champions et United n’est actuellement pas en mesure d’offrir cela, bien qu’ils espèrent être de retour à la meilleure table européenne la saison prochaine.

United, qui affrontera Burnley en Coupe EFL mardi prochain, est actuellement cinquième du Classement de la Premier League (s’ouvre dans un nouvel onglet).

