Rapport de Manchester United: les Red Devils veulent que la star du Bayern Munich bénéficie d’un transfert gratuit

Manchester United est intéressé par la signature de l’attaquant du Bayern Munich Eric Maxim Choupo-Moting pour un transfert gratuit l’été prochain, selon des informations.

L’ancien attaquant de Stoke City a récemment été dans une forme sensationnelle pour les géants de la Bundesliga, marquant huit buts lors de ses neuf derniers matchs toutes compétitions confondues.

Choupo-Moting, 33 ans, en est à la dernière année de son contrat avec la Bavière et il a attiré l’attention des Red Devils.

Choupo-Moting a été en superbe forme pour le Bayern cette saison. (Crédit image : Getty)

Selon Pied multimédia (s’ouvre dans un nouvel onglet)il y a un très fort intérêt d’Old Trafford, où la polyvalence et l’expérience de l’attaquant, combinées à sa situation contractuelle, sont appréciées.

Alors que Cristiano Ronaldo semble de plus en plus susceptible de partir lorsque son contrat expirera à la fin de 2022/23, l’équipe d’Erik ten Hag cherche des renforts à l’avant.

Cependant, la forme récente de Choupo-Moting pourrait lui valoir une offre de prolongation de contrat au Bayern, car Fabrice Romano (s’ouvre dans un nouvel onglet) rapporte que les Allemands veulent le garder et discuteront de nouveaux termes dans les prochains mois.

L’international camerounais à 68 reprises a passé une saison en Premier League avec Stoke City en 2017/18, marquant cinq buts en 30 matchs pour les Potters.

Ronaldo devrait partir à la fin de la saison. (Crédit image : Getty Images)

Son CV comprend également des séjours à Hambourg, Mayence, Schalke 04 et au PSG, où il a remporté deux titres de Ligue 1 et deux coupes nationales.

Le joueur de 33 ans est avec le Bayern depuis 2020, remportant des titres consécutifs de Bundesliga et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA et marquant 26 buts en 71 apparitions au total.

