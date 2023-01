Rapport de Manchester United: les Red Devils se rapprochent de la sensation espagnole Dani Olmo

Manchester United (s’ouvre dans un nouvel onglet) aurait déposé une offre pour le RB Leipzig (s’ouvre dans un nouvel onglet) et la star espagnole Dani Olmo.

L’ailier a été l’une des étincelles brillantes de l’Espagne lors d’une Coupe du monde 2022 totalement décevante pour La Roja, ce qui a suscité une spéculation accrue sur l’avenir de son club.

Et selon le point de vente espagnol National (via Football365) (s’ouvre dans un nouvel onglet)United a fait une démarche pour amener Olmo à Old Trafford.

Olmo a fait plus de 100 apparitions pour Leipzig (Crédit image : Marvin Ibo Guengoer – GES Sportfoto/Getty Images)

Cependant, United pourrait faire face à une concurrence féroce pour la signature d’Olmo, le rapport ajoutant que les rivaux de la Bundesliga de Leipzig, le Bayern Munich (s’ouvre dans un nouvel onglet) ont également déposé une offre.

Une telle décision pourrait bien tenter le joueur de 24 ans car elle lui permettrait de retrouver l’ancien patron Julian Nagelsmann, qui a quitté Leipzig pour le Bayern en 2021.

Les meilleures offres du jour sur les nouveaux maillots de Manchester United (s’ouvre dans un nouvel onglet) (s’ouvre dans un nouvel onglet)

La carrière d’Olmo a suivi une trajectoire plutôt peu orthodoxe jusqu’à présent : avoir passé sept ans à Barcelone (s’ouvre dans un nouvel onglet)de la célèbre équipe de jeunes de La Masia, il est étonnamment parti pour le Dinamo Zagreb à l’âge de 16 ans.

Il a fait ses débuts professionnels trois mois avant son 17e anniversaire et a fait 124 apparitions pour la formation croate, avant de rejoindre Leipzig cette fois il y a trois ans.

Olmo a remporté la coupe d’Allemagne avec Leipzig la saison dernière (Crédit image : Stuart Franklin/Getty Images)

Erik ten Hag a ouvertement a admis que United “recherchait mieux” (s’ouvre dans un nouvel onglet) dans la fenêtre de transfert de janvier, et Olmo – qui Marché de transfert (s’ouvre dans un nouvel onglet) actuellement d’une valeur d’un peu plus de 35 millions de livres sterling – renforcerait leurs options d’attaque.

Olmo a commencé les quatre matchs de l’Espagne à la Coupe du monde, marquant son premier but du tournoi lors de la défaite 7-0 du Costa Rica.

Plus d’articles sur Manchester United

À l’autre bout du terrain, United a été associé à Yann Sommer et Jack Butland en tant que remplaçants potentiels de Martin Dubravka. (s’ouvre dans un nouvel onglet)qui est revenu au club parent de Newcastle.

Pendant ce temps, Erik ten Hag a remporté des trophées avec sa “résolution professionnelle du Nouvel An” pour 2023 (s’ouvre dans un nouvel onglet); United n’a pas réclamé d’argenterie depuis la Coupe de la Ligue et la Ligue Europa sous Jose Mourinho il y a environ six ans.

Ailleurs, la nouvelle signature de Liverpool, Cody Gakpo, a admis qu’il pensait qu’il déménagerait à Old Trafford cet été. (s’ouvre dans un nouvel onglet).