Rapport de Manchester United: les Red Devils ont reçu un coup dur alors que la cible clé préfère le PSG

Manchester United a reçu un coup dur dans sa poursuite de l’attaquant de l’Atletico Madrid Joao Felix, selon des informations.

L’international portugais pourrait être en déplacement en janvier après l’Atletico (s’ouvre dans un nouvel onglet)Le directeur général a admis que le club était disposé à écouter les offres d’un joueur qui leur avait coûté 113 millions de livres sterling en 2019.

“Il est le plus gros investissement que le club ait jamais fait et je pense qu’il est au plus haut niveau mondial en termes de talent”, a déclaré Miguel Angel Gil. ETP (s’ouvre dans un nouvel onglet).

“Mais pour des raisons qui ne valent pas la peine d’être approfondies maintenant – la relation avec l’entraîneur, le nombre de minutes qu’il joue, sa motivation – la chose raisonnable est que s’il y a une offre qui est bonne pour le joueur et le club, cela nous l’analysons au moins. J’aimerais qu’il continue, mais ce n’est pas l’idée du joueur.”

Suite au départ de Cristiano Ronaldo par consentement mutuel le mois dernier, United était à la recherche d’un nouvel attaquant.

Mais selon l’initié du transfert Gianluca Di Marzio (s’ouvre dans un nouvel onglet)l’ancien Benfica (s’ouvre dans un nouvel onglet) l’homme préférerait un déménagement au PSG (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Felix, qui est évalué à 43,6 millions de livres sterling par Marché de transfert (s’ouvre dans un nouvel onglet)veut jouer au football en Ligue des Champions.

Ni Manchester United ni Arsenal (s’ouvre dans un nouvel onglet) est en mesure de lui offrir cela immédiatement, bien que les Gunners semblent prêts à se qualifier pour l’édition de la saison prochaine de la compétition.

United reprendra sa saison avec un Coupe EFL (s’ouvre dans un nouvel onglet) affrontement avec Burnley mercredi.

