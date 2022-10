Rapport de Manchester United: les Red Devils identifient le successeur préféré à long terme de David de Gea

Manchester United a identifié le gardien de but de l’AC Milan Mike Maignan comme son remplaçant préféré à long terme pour David de Gea, selon des informations.

L’international espagnol reste pour l’instant le n°1 incontesté à Old Trafford, mais United (s’ouvre dans un nouvel onglet) commencent à planifier leur vie après le gardien de longue date, qui est maintenant au club depuis 11 ans.

De Gea n’a toujours que 31 ans, mais il y a des doutes sur sa compatibilité avec le style de jeu préféré d’Erik ten Hag après quelques erreurs de début de saison lorsqu’on lui a demandé de jouer par l’arrière.

Manchester United garde un œil sur le gardien de l’AC Milan Mike Maignan (Crédit image : Getty)

United surveille de près Maignan, qui a également été lié à un transfert à Tottenham (s’ouvre dans un nouvel onglet) l’été prochain.

L’international français a aidé Milan (s’ouvre dans un nouvel onglet) remporter le titre de Serie A la saison dernière, suscitant l’intérêt de plusieurs autres grands clubs européens.

Évalué à 31,5 millions de livres sterling par Marché de transfert (s’ouvre dans un nouvel onglet)Maignan est sous contrat au San Siro jusqu’en 2026 et il ne sera pas aisé pour ses prétendants de l’éloigner de ses employeurs actuels.

Mais selon le point de vente italien Style calcio (s’ouvre dans un nouvel onglet)United est prêt à faire pression sur l’ancien gardien de Lille, qui, selon Ten Hag, pourrait être la réponse entre les bâtons.

Le rapport indique que Tottenham est prêt à offrir à Maignan un contrat de cinq ans d’une valeur d’environ 5,7 millions de livres sterling par saison, United étant prêt à remettre au gardien un type de contrat similaire.

Brentford (s’ouvre dans un nouvel onglet)Newcastle (s’ouvre dans un nouvel onglet) et Palais de Cristal (s’ouvre dans un nouvel onglet) sont également cités comme admirateurs de Maignan, mais aucun de ces clubs ne devrait être en lice pour le signer.

L’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, applaudit les supporters du club (Crédit image : Getty)

United aura également une grande décision à prendre concernant Dean Henderson, qui est actuellement prêté à Nottingham Forest (s’ouvre dans un nouvel onglet).

L’international anglais a manqué d’opportunités à Old Trafford, et United doit décider de le garder en tant que n ° 1 la saison prochaine ou de le déplacer définitivement.

L’équipe de Ten Hag s’opposera au shérif Tiraspol dans le Ligue Europa (s’ouvre dans un nouvel onglet) jeudi.

