Rapport de Manchester United: l’agent de Miguel Almiron révèle un intérêt de transfert

Manchester United a manifesté son intérêt à amener Miguel Almiron à Old Trafford.

C’est selon l’agent du joueur, qui dit que les Red Devils ont été en contact dans le passé. Le Paraguayen a été dans une forme époustouflante pour les Magpies cette saison, l’équipe d’Eddie Howe se disputant une place dans le top quatre.

Almiron a marqué sept buts en 13 matchs cette saison – un total incroyable étant donné qu’il n’a marqué que neuf buts dans la ligue avant cette campagne. Maintenant, l’agent de l’attaquant, Daniel Campos, a révélé que les Red Devils voulaient le signer dans le passé.

Eddie Howe a trouvé son équipe en compétition pour le top quatre cette saison (Crédit image : NIGEL RODDIS/AFP via Getty Images)

“Miguel Almiron est un footballeur qui est passé de moins à plus, maintenant c’est un footballeur plus complet”, a déclaré Campos à la radio paraguayenne. Cardinal ABC (s’ouvre dans un nouvel onglet).

“Manchester United a manifesté son intérêt pour Miguel Almiron, mais ils n’ont jamais fait d’offre. Arsenal et Southampton ont proposé des contrats de prêt pour Miguel Almiron, mais nous ne voulions pas que ce soit un prêt.”

Manchester United n’a jamais été révélé comme prétendant à Almiron, donc cet aveu est une nouvelle. Mais étant donné que Manchester United a gardé son intérêt pour les cibles dans le passé et les a chassées plus tard, Almiron pourrait-il être une future cible?

Cela semble incertain, mais compte tenu de l’intérêt historique, des choses plus étranges se sont produites.

L’attaquant de Newcastle Miguel Almiron célèbre avec son coéquipier Callum Wilson après avoir marqué le quatrième but de son équipe lors du match de Premier League contre Aston Villa (Crédit image : Stu Forster / Getty Images)

Almiron est évalué à environ 20 millions de livres par Marché des transferts (s’ouvre dans un nouvel onglet).

