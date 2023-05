Rapport de Manchester United: la surprenante alternative de Frenkie de Jong est prête à déménager

Manchester United explore un accord pour une alternative à Frenkie de Jong qui pourrait bien faire sourciller les fans.

Les Diables Rouges étaient étroitement lié à De Jong l’été dernier (s’ouvre dans un nouvel onglet), alors que Ten Hag cherchait à faire venir son ancien milieu de terrain de l’Ajax pour remodeler son milieu de terrain. Le joueur de 26 ans est cependant resté à Barcelone, bien que l’intérêt de Ten Hag à amener un milieu de terrain porteur de balle et évitant la presse à Old Trafford demeure.

Alors que Manchester United cherche également à ajouter un autre attaquant, un défenseur central et potentiellement un gardien de but sur le côté, des options moins chères au milieu de terrain ont été vantées – avec une autre cible d’Eredivisie sur la liste de souhaits du patron de United cet été.

Frenkie de Jong a fait l’objet d’une vaste saga de transfert l’été dernier, Manchester United recherchant sa signature (Crédit image : José Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images)

Sortie espagnole Fichiers (s’ouvre dans un nouvel onglet) prétendent que United cible désormais le milieu de terrain d’Utrecht, Taylor Booth.

Un profil nettement inférieur à celui de De Jong – qui vient de remporter la Liga avec le Barça – Booth, international américain de 21 ans, a connu une saison exceptionnelle dans le peloton de tête néerlandais.

Booth était au Bayern Munich – mais quand les Bavarois n’ont pas réussi à lui proposer un nouveau contrat (s’ouvre dans un nouvel onglet) l’été dernier, il a rejoint Utrecht et n’a cessé de se renforcer.

Avec Ten Hag cherchant à déplacer un certain nombre de milieux de terrain, selon des rapports – y compris Fred et Scott McTominay – une plus grande couverture au centre du parc pourrait bien être nécessaire.

Taylor Booth des États-Unis est une cible pour Manchester United (Crédit image : John Todd/ISI Photos/Getty Images)

On croit aussi que l’accord de prêt de Marcel Sabitzer ne sera pas permanent (s’ouvre dans un nouvel onglet) cet été.

Booth est évalué à environ 6 millions d’euros par Marché des transferts (s’ouvre dans un nouvel onglet).

