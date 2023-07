Rapport de Manchester United: la superstar brésilienne de 18 ans est prête pour un énorme déménagement estival

Manchester United cherche à amener une superstar adolescente brésilienne à Old Trafford, alors qu’Erik ten Hag renforce son équipe.

Les Red Devils cherchent à améliorer la colonne vertébrale de l’équipe, avec un nouveau gardien de but, un nouveau défenseur central, un nouveau milieu de terrain et un autre attaquant sur la liste de souhaits. Andre Onana est fortement lié entre les bâtons, tandis que Mason Mount devrait se joindre pour environ 55 millions de livres sterling, selon Fabrice Romano.

Alors que Victor Osimhen et Harry Kane étaient liés plus tôt dans la fenêtre, il est maintenant entendu que Manchester United devra peut-être rechercher un attaquant moins cher. Corriere dello Sport en Italie ont lié Rasmus Hojlund – mais il n’est peut-être pas le seul à rejoindre United comme une autre option vers l’avant.

Rasmus Hojlund (L) est sur le radar de Manchester United (Crédit image : Lars Ronbog / FrontZoneSport via Getty Images)

Mundo Deportivo a affirmé que les Red Devils traquaient la starlette de 18 ans Vitor Roque, qui a été fortement liée à Barcelone et Arsenal ces derniers mois. Il semble extrêmement probable que l’adolescent déménagera cet été d’une manière ou d’une autre – et bien que United soit nouvellement dans la course pour sa signature, ils seront probablement en mesure d’offrir un package financier compétitif pour sceller le déménagement.

Roque a été classé n ° 39 en FourFourTwo’s adolescents les plus excitants du football au début de l’année et représente une option nettement différente pour Marcus Rashford et Rasmus Hojlund. De petite taille mais explosif, le Brésilien léger, rapide et capable d’encaisser des joueurs.

Il y a une chance que la starlette puisse également jouer sur l’aile gauche, avec Rashford devant. Ten Hag a une vaste expérience de travail avec de jeunes joueurs, faisant de cet accord un coup de maître potentiel, s’il devait démarrer.

Le gros problème, cependant, serait que Roque est encore extrêmement jeune et nécessiterait une période d’adaptation à Old Trafford. Pour United, faire confiance à Hojlund, 20 ans, et Roque, 18 ans, serait un pari énorme.

Vitor Roque a été lié à de nombreuses équipes européennes (Crédit image : Marcelo Endelli/Getty Images)

Le Brésilien a une clause de libération d’environ 50 millions de livres sterling, selon les rapportsmais pourrait coûter moins cher si United faisait une offre satisfaisante.

Roque est valorisé à 18 M€, selon Marché de transfert.

