Rapport de Manchester United: la star de Naples a accepté de déménager à Old Trafford, avec des pourparlers en cours pour son coéquipier

Manchester United a reçu l’espoir de conclure un accord pour une star de Naples – qui souhaite passer en Premier League.

L’équipe du sud de l’Italie a récemment remporté son premier Scudetto en plus de 30 ans, se promenant avec style dans le championnat de Serie A. Mais beaucoup de cette nouvelle équipe de Naples ont suscité l’intérêt de prétendants à travers l’Europe, y compris Manchester United.

Les Red Devils sont en fait pour deux stars de Naples alors que le manager Erik ten Hag cherche à remodeler une équipe qui a faibli ces dernières semaines dans sa poursuite du top quatre.

L’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, vise deux stars de Naples (Crédit image : Ash Donelon/Manchester United via Getty Images)

Selon le point de vente basé à Naples Il Mattino (s’ouvre dans un nouvel onglet)le défenseur Kim Min-jae a déjà accepté son transfert aux 20 fois champions de la ligue anglaise, avec seulement les derniers détails à finaliser.

Il Mattino (s’ouvre dans un nouvel onglet) a également affirmé que United était en pole position pour le coéquipier de Kim à Naples, Victor Osimhen, recherché par de nombreux clubs après une saison incroyable. Il existe cependant des rapports divergents sur la disponibilité d’Osimhen, avec Initié du football (s’ouvre dans un nouvel onglet) affirmant récemment que la poursuite de l’attaquant était déjà terminée, en raison des exigences élevées de Naples.

Tutomercatoweb (s’ouvre dans un nouvel onglet) prétend cependant que United gagne à payer 3 millions d’euros supplémentaires pour sécuriser Kim devant ses rivaux. United a quitté la plupart de ses affaires à la fin de l’été dernier et Ten Hag tient à éviter une telle répétition cette fois-ci.

United pourrait également être un autre défenseur central en plus du Sud-Coréen. Des chuchotements persistent que Harry Maguire et Victor Lindelof quitteront Old Trafford cet été. Luke Shaw a remplacé le défenseur central en l’absence récente de Lisandro Martinez, laissant United à court de nombre défensivement.

Kim Min-jae de Naples célèbre avec les fans sur le terrain à plein temps du match de Serie A contre l’Udinese (Crédit image : Jonathan Moscrop/Getty Images)

Les Red Devils ont également été liés à Axel Disasi de Monaco.

Kim est évalué à 50 millions d’euros par Marché des transferts (s’ouvre dans un nouvel onglet).

