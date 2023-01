Rapport de Manchester United: la cible attaquante prend une mesure extraordinaire pour forcer le mouvement

La cible de Manchester United, Wout Weghorst, est prête à imposer un déménagement à Old Trafford ce mois-ci, selon des informations.

Les Red Devils souhaitent renforcer leurs rangs offensifs en janvier après le départ de Cristiano Ronaldo du club par consentement mutuel en novembre.

Uni (s’ouvre dans un nouvel onglet) sont à court d’options en haut du terrain, avec Anthony Martial et Marcus Rashford leurs deux seuls avant-centres reconnus – et ce dernier prospère actuellement dans un rôle plus large.

Erik ten Hag veut renforcer son équipe dans la fenêtre de transfert de janvier (Crédit image : Getty)

Weghorst est devenu une cible du champ gauche pour l’équipe d’Erik ten Hag, qui cherche à faire venir un autre corps dès que possible.

L’international néerlandais a rejoint Burnley il y a 12 mois mais n’a pas pu aider à garder les Clarets en Premier League.

Il a été prêté à l’équipe turque Besiktas l’été dernier, mais tente maintenant de se frayer un chemin hors de Vodafone Park.

Les meilleures offres du jour sur les nouveaux maillots de Manchester United (s’ouvre dans un nouvel onglet) (s’ouvre dans un nouvel onglet)

Pour rejoindre United, Weghorst devrait écourter son accord de prêt à Besiktas avant son expiration.

La partie turque serait donc redevable d’une compensation, que Weghorst est prêt à payer de sa propre poche dans son désespoir de sceller un passage à Old Trafford.

Cristiano Ronaldo a quitté Manchester United par consentement mutuel en novembre (Crédit image : Getty Images)

C’est selon l’initié du transfert turc Gokhan Dinc (s’ouvre dans un nouvel onglet)qui ajoute que Besiktas devrait annoncer prochainement le départ de Weghorst.

United reviendra à l’action dans la Coupe EFL mardi, avec l’équipe de Ligue 1 Charlton les visiteurs de Manchester en quart de finale.

Plus d’articles sur Manchester United

Pendant ce temps, Erik ten Hag a remporté des trophées avec sa “résolution professionnelle du Nouvel An” pour 2023 (s’ouvre dans un nouvel onglet); United n’a pas réclamé d’argenterie depuis la Coupe de la Ligue et la Ligue Europa sous Jose Mourinho il y a environ six ans.

United envisage un swoop pour Mohammed Kudus (s’ouvre dans un nouvel onglet)qui a joué pour le Ghana à la Coupe du monde 2022.

Et Harry Maguire a ri en disant qu’il pourrait rejoindre Aston Villa (s’ouvre dans un nouvel onglet)mais Tottenham est intéressé (s’ouvre dans un nouvel onglet) dans l’international anglais.