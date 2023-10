Rapport de Manchester United : Jadon Sancho en colère contre Erik ten Hag pour hypocrisie de « favoritisme »

L’ailier de Manchester United, Jadon Sancho, est en colère contre le manager Erik ten Hag à cause du favoritisme envers un autre joueur du club.

C’est ce que révèlent des informations selon lesquelles le paria estime que son patron l’a traité injustement par rapport à ses coéquipiers. Ten Hag a hérité de Sancho un an après le début de sa carrière à Old Trafford et l’a utilisé sporadiquement sur les deux ailes – mais n’a jamais semblé pleinement convaincu par la signature du Borussia Dortmund.

Le joueur de 23 ans a été absent de l’entraînement avec Manchester United depuis qu’il a été exclu de l’équipe qui a perdu 3-1 contre Arsenal, Ten Hag citant son manque d’effort à l’entraînement. Sancho s’est ensuite tourné vers les réseaux sociaux pour se qualifier de bouc émissaire.

Erik ten Hag a adopté une position ferme avec Jadon Sancho (Crédit image : Getty Images)

Maintenant, Transferts de football dit que Sancho n’est pas satisfait de son traitement par rapport à « l’enfant en or » Antony, la pomme de discorde venant de la signature même du Brésilien.

« Le nœud du problème est qu’Antony est choisi, peu importe à quel point il joue mal ou combien d’erreurs il commet », affirme le rapport. « Peu importe le nombre de situations qu’il rate, il est favorisé par Ten Hag. »

Antony a rejoint l’Ajax l’été dernier dans le cadre d’un contrat de 100 millions d’euros qui a permis à Ten Hag de retrouver son prodige de droite de l’Eredivisie. Malgré un maigre retour en termes de buts et de passes décisives, le joueur de 23 ans a toujours conservé sa place dans l’alignement des Red Devils, souvent aux dépens de Sancho.

Certains ont affirmé qu’Antony était favorisé dans l’équipe pour son travail hors possession et dans la presse de Ten Hag.

Antony est traité différemment à Manchester United, selon Sancho (Crédit image : Getty Images)

Ironiquement, Sancho a fait plus d’apparitions en Premier League sous Ten Hag la saison dernière qu’Antony – bien que l’Anglais ait fait 21 départs contre 23 pour le Brésilien en championnat.

Marché de transfert valorise Sancho à 45 millions d’euros.

