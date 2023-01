Rapport de Manchester United: Erik ten Hag dit que la polyvalence de Mohammed Kudus “peut nous aider” – et il pourrait le signer pour 40 millions de livres sterling

Manchester United a identifié la superstar ghanéenne Mohammed Kudus comme une option pour sa ligne de front.

Les Red Devils ont beaucoup pillé l’Ajax pour les joueurs depuis l’ancien de Godenzonen le chef Erik ten Hag a pris les rênes à Old Trafford. Lisandro Martinez a rejoint pour renforcer la ligne de fond avant qu’Antony ne se dirige vers la Premier League – et United était également lié aux lignes de Jurrien Timber et Ryan Gravenberch.

Kudus n’est que le dernier d’une longue lignée, après des performances impressionnantes en Ligue des champions et en Coupe du monde avec les Black Stars. L’Ajax est apparemment résigné à le perdre à long terme et a mis un prix sur sa tête pour son futur déménagement.

Antony n’était qu’une des nombreuses stars de l’Ajax que Manchester United convoitait pendant le mercato estival (Crédit image : Manchester United/Manchester United via Getty Images)

Selon le Étoile quotidienne (s’ouvre dans un nouvel onglet)Ten Hag veut amener le pied gauche à la mi-saison en remplacement de Cristiano Ronaldo, les employeurs de Kudus le valorisant à 40 millions de livres sterling.

Cela aurait du sens étant donné que Cody Gakpo – un autre attaquant pour lequel United était au cours de l’été – a été vendu du PSV à Liverpool pour un personnage dans la même région (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Kudus est féroce dans le dernier tiers avec un tir puissant, comme Liverpool l’a découvert lorsque l’Ajax est venu à Anfield et que le joueur de 22 ans a choqué le Kop avec une fusée. Il peut également jouer plus profondément au milieu de terrain, où il a excellé pour le Ghana au Qatar en novembre, faisant de lui un outil polyvalent pour l’équipe de Ten Hag.

Avec Marcus Rashford et Jadon Sancho qui peuvent jouer à divers postes, il est possible que Kudus rejoigne une attaque fluide similaire à celle que Ten Hag a eue pendant son séjour à la Johan Cruyff Arena. Des joueurs tels que Dusan Tadic, David Neres et Hakim Ziyech étaient à la dérive et échangeaient des positions lorsque l’Ajax était à son meilleur – et United pourrait faire quelque chose de similaire.

L’attaque d’Ajax d’Erik ten Hag pourrait fournir le modèle de la façon dont il restructure United (Crédit image : Ash Donelon/Manchester United via Getty Images)

Ten Hag a été effusif de Kudus dans le passé, le dirigeant pendant deux ans avant de quitter les Pays-Bas pour Old Trafford et de raconter Ziggo Sport (s’ouvre dans un nouvel onglet)“Vous pouvez voir l’incroyable potentiel de ce garçon”, en 2020.

“Nous allons beaucoup en profiter”, a déclaré le Néerlandais à propos de la polyvalence de l’attaquant. “Il peut être utilisé à plusieurs postes et cette multifonctionnalité peut bien nous aider cette année.”

Kudus est évalué à 20 millions d’euros par Marché de transfert (s’ouvre dans un nouvel onglet).

