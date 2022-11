Rapport de Manchester United: Eric Maxim Choupo-Moting identifié comme remplaçant de Cristiano Ronaldo

Manchester United devrait se tourner vers Eric Maxim Choupo-Moting en tant qu’attaquant pour remplacer Cristiano Ronaldo.

C’est selon des rapports extravagants que le joueur de 33 ans – vu pour la dernière fois en Premier League en difficulté à Stoke City – est aligné comme successeur post-CR7, après une carrière folle après sa sortie du football anglais.

L’international camerounais a quitté le stade bet365 en 2018 et, au grand dam des fans de football anglais, a ravivé son partenariat avec l’ancien patron de Mayence, Thomas Tuchel. De là, Choupo-Moting est passé au Bayern Munich, agissant en tant qu’adjoint de Robert Lewandowski et impressionnant en Bundesliga.

Eric Maxim Choupo-Moting a passé un bon moment dans les meilleurs clubs européens depuis son départ de Stoke (Crédit image : Getty)

Sortie française MédiaFoot (s’ouvre dans un nouvel onglet) dit que United est prêt à proposer un accord à Choupo-Moting, sa situation actuelle à Bavaria devant expirer l’été prochain. Avec un but toutes les 76 minutes dans le football allemand en ce moment, il n’est peut-être pas une cible si étrange après tout.

Le Bayern voudrait proposer un autre contrat au joueur mais espère tenter Harry Kane à l’Allianz Arena l’été prochain, avec le gourou des transferts Fabrice Romano (s’ouvre dans un nouvel onglet) affirmant (s’ouvre dans un nouvel onglet)“Le nouveau contrat de Choupo-Moting sera discuté dans les prochains mois”.

L’affirmation de Romano, également, selon laquelle l’attaquant est “considéré comme un professionnel de haut niveau” peut également être l’une des principales raisons pour lesquelles Erik ten Hag tient tant à le sécuriser.

United a eu des problèmes de professionnalisme cette saison – en particulier dans le cas où Ronaldo a quitté publiquement Old Trafford avant la fin de la victoire 2-0 contre Tottenham.

Cristiano Ronaldo s’échauffe lors du match de Premier League entre Manchester United et Tottenham Hotspur (Crédit image : Alex Pantling/Getty Images)

Manchester United devrait avoir un gros été devant lui l’année prochaine, Ten Hag devant encore renforcer son équipe pour son deuxième mandat.

Eric Maxim Choupo-Moting est évalué à moins de 3 millions de livres sterling par Marché des transferts (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Les spéculations sur l’avenir de Cristiano Ronaldo à Manchester United se sont intensifiées après qu’il ait refusé de se présenter contre Tottenham, avec Chelsea parmi les clubs liés à un transfert en janvier.

Cependant, Erik ten Hag souhaite que le quintuple vainqueur du Ballon d’Or voie son contrat à Old Trafford. Il est également apparu que Ronaldo n’a pas reçu un seul vote pour le Ballon d’Or de cette année, puisqu’il a terminé en dehors des trois premiers pour la première fois depuis 2005.

