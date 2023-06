Rapport de Manchester City: Star qui pourrait devenir le joueur le plus rapide de la Premier League annule son contrat avant de déménager

Manchester City est en alerte avec un speedster superstar apparemment disponible pour améliorer son équipe.

Les Citizens sont à l’aube de l’histoire après avoir remporté la FA Cup ce week-end aux dépens de leur voisin Manchester United. L’équipe de Pep Guardiola n’a qu’à battre l’Inter Milan lors de la finale de la Ligue des champions de samedi pour lier un triplé historique – mais Guardiola n’est pas d’humeur complaisante.

Manchester City cherche apparemment déjà des moyens d’améliorer son incroyable équipe avant de tout recommencer la saison prochaine, un défenseur du Bayern Munich devenant une cible pour City et le Real Madrid.

Manchester City est au bord d’un triplé – et veut toujours améliorer son équipe (Crédit image : Getty Images)

Selon Diario AS en Espagne, l’arrière gauche Alphonso Davies ne renouvellera pas son contrat au Bayern de sitôt, son agent, Nedal Huoseh, affirmant qu' »il y a trop d’instabilité et d’incertitude quant à la direction du club ».

Ciel Allemagne ont précédemment rapporté que City détenait un intérêt dans le Canadien, tandis que le Real Madrid était dans la course selon le courrier. Si Davies devait déménager à Manchester, l’arrière latéral vif pourrait bien devenir le joueur le plus rapide de la Premier League.

Un nouvel arrière gauche est sur les cartes au stade Etihad depuis un moment maintenant, avec L’intérêt de Guardiola pour Marc Cucurella culminant finalement avec le déménagement de l’Espagnol à Chelsea. Nathan Ake, un défenseur central naturel, s’y est inscrit cette saison, tandis que Joao Cancelo et Rico Lewis y ont joué en tant qu’options inversées.

Davies est une option plus traditionnelle là-bas capable de maintenir la largeur et de se chevaucher sur ce flanc. Guardiola n’a jamais utilisé d’arrière gauche de ce côté dans ce moule, mais pourrait bien finir par transformer le joueur de 22 ans en un joueur plus comme Kyle Walker du côté opposé.

Alphonso Davies pourrait quitter le Bayern Munich (Crédit image : Getty)

Le Real Madrid, quant à lui, est à la recherche d’un nouvel arrière gauche avec Ferland Mendy hors de l’équipe première cette saison. Eduardo Camavinga, milieu de terrain, y a joué le plus souvent cette saison.

Davies est valorisé à 70 millions d’euros par Marché de transfert.

