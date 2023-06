Rapport de Manchester City: Pep Guardiola s’apprête à partir, avec une date de départ fixée avant un nouveau défi

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, aurait fixé la date à laquelle il quittera la Premier League.

Le Catalan est devenu le premier manager depuis Sir Alex Ferguson à réaliser un triplé dans le football anglais ce week-end, organisant le tout premier titre de Manchester City en Ligue des champions à Istanbul contre l’Inter Milan. Il s’agit également du deuxième triplé de Guardiola, après son succès en 2008/09 lors de sa première saison en tant que cadre supérieur à Barcelone.

Malgré les suggestions selon lesquelles il pourrait partir en beauté et terminer sa carrière à City deux ans plus tôt que prévu contractuellement, il semble probable qu’il restera aux commandes jusqu’en 2025 – mais maintenant, un rapport de Le gardien a confirmé sa date de fin au stade Etihad.

Pep Guardiola a remporté le triplé cette saison (Crédit image : Catherine Ivill/Getty Images)

« Pep Guardiola est fermement décidé à quitter Manchester City dans deux ans à l’expiration de son contrat », indique le rapport. « Guardiola a signé un nouveau contrat en novembreune décision qui était en jeu et dont son entourage n’était pas sûr qu’elle se produirait. »

Si le Catalan termine en 2025 comme prévu, il aura dirigé City pendant neuf ans. Il a dirigé Barcelone pendant seulement quatre ans, prenant un congé sabbatique en 2012/13 pour vivre à New York avant de diriger le Bayern Munich pendant trois saisons.

Le gardien déclare que Guardiola pourrait choisir de gérer une équipe internationale ensuite. Il y a deux ans, le Catalan a laissé entendre qu’il aimerait travailler dans le football internationalmais Les temps suggèrent que la Serie A pourrait être sur les cartes.

L’Italie serait le quatrième pays dans lequel le joueur de 52 ans dirigerait. Guardiola a eu un passage en tant que joueur à Rome dans les années 2000.

Pep Guardiola a joué en Italie – et pourrait y arriver ensuite (Crédit image : Gary M.Prior/Getty Images)

Si Guardiola remportait un autre titre en Ligue des champions dans un autre club, il deviendrait le premier entraîneur à l’avoir fait dans trois clubs distincts. Après sa victoire à Istanbul, il rejoint le club d’élite des managers pour avoir remporté des titres avec deux clubs différents, qui se compose également de Carlo Ancelotti (AC Milan en 2003 et 2007 et Real Madrid en 2014 et 2022), Ernst Happel (Feyenoord en 1970 et Hambourg en 1983), Ottmar Hitzfeld (Borussia Dortmund en 1997 et Bayern Munich en 2001), Jose Mourinho (Porto en 2004 et Inter Milan en 2010) et Jupp Heynckes avec le Real Madrid en 1998 et le Bayern Munich en 2013).

Guardiola a un pourcentage de victoires de 72,64% à City, après avoir remporté son 300e match contre City en finale de la Ligue des champions.

Plus d’histoires sur Manchester City et Pep Guardiola

Après avoir obtenu un triplé historique, Manchester City cherchera à renforcer son équipe avant la saison prochaine.

Jude Bellingham aurait refusé les nouveaux champions d’Europe après s’être inspiré du cheminement de carrière d’Erling Haaland – bien qu’Alphonso Davies puisse déménager au stade Etihad. Pendant ce temps, Ilkay Gundogan est une cible pour Arsenal.