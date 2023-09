Rapport de Manchester City: Barcelone cherche à déclencher la clause d’Erling Haaland – et le Real Madrid pourrait approuver cette décision

Le tueur à gages de Manchester City, Erling Haaland, est recherché par Barcelone – et les quintuples champions d’Europe n’auront même pas besoin de battre le record de transfert pour le signer.

Le Barça est actuellement en difficulté financière et a bénéficié d’une fenêtre de transfert calme afin de se conformer aux lois du fair-play financier. Cependant, auparavant, les géants catalans ont dépensé à trois reprises neuf chiffres pour des joueurs : Ousmane Dembele, Antoine Griezmann et Philippe Coutinho ont tous déménagé pour plus de 100 millions de livres sterling.

Haaland coûterait 150 millions de livres sterling, selon un rapport du média espagnol Le débat qui prétend qu’une clause libératoire entre en vigueur à partir de l’été prochain – et Barcelone espère signer le Norvégien.

Barcelone veut Erling Haaland au Camp Nou (Crédit image : Getty Images)

Selon 90 minutesune clause libératoire signifie que le Barça peut envisager de faire le transfert pour la star en 2025, ce qui lui laisse suffisamment de temps pour mettre de l’ordre dans ses finances en vue de l’accord.

L’actuel numéro 9 des Blaugrana, Robert Lewandowski, aura alors 37 ans, tandis que la starlette brésilienne Vitor Roque rejoindra Barcelone l’été prochain. Joao Felix est également prêté aux Catalans.

Avec Kylian Mbappe toujours dans la ligne de mire du Real Madrid, cette décision pourrait également être adoptée par les plus grands rivaux de Barcelone.

Ces dernières années, les deux ennemis du Clasico se sont réunis pour se battre pour une Super League et, les deux hommes reconnaissant que leur plus grande menace vient des ligues avec plus d’argent, ils pourraient être plus qu’heureux de recréer la rivalité Ronaldo/Messi entre eux. ce qui a fait de la Liga la ligue la plus excitante d’Europe dans les années 2010.

Le Real Madrid veut Kylian Mbappe, tandis que Barcelone veut Erling Haaland (Crédit image : ALAIN JOCARD/AFP via Getty Images)

Haaland compte actuellement 58 buts en 59 matchs pour Manchester City et en a marqué 86 en 89 pour le Borussia Dortmund avant cela.

Le joueur de 23 ans est valorisé 180 millions d’euros par Marché de transfert.

