Rapport de l’UE : l’Europe frappée par la sécheresse pourrait faire face à 3 mois de sécheresse supplémentaires

BRUXELLES – Certaines parties de l’Union européenne pourraient faire face à trois mois supplémentaires de conditions plus chaudes et plus sèches alors que l’Europe subit une sécheresse majeure qui a alimenté les incendies de forêt, asséché les rivières et dévasté les cultures, avertit le programme d’observation de la Terre du bloc des 27 nations dans un rapport. “Des conditions plus chaudes et plus sèches que d’habitude sont susceptibles de se produire dans la région euro-méditerranéenne occidentale dans les mois à venir jusqu’en novembre 2022”, notamment en Espagne et au Portugal, a déclaré le programme Copernicus de l’UE dans un communiqué. bilan du mois d’aout.

Près de la moitié des 27 pays de l’UE sont sous avertissement de sécheresse, les conditions s’aggravant en Belgique, en France, en Allemagne, en Hongrie, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal, en Roumanie et en Espagne. Le rapport note également une augmentation des risques de sécheresse en dehors de l’UE, en Grande-Bretagne, en Serbie, en Ukraine et en Moldavie.

Copernic a déclaré qu’une pénurie de pluie et une séquence de vagues de chaleur depuis mai ont entraîné des conditions sèches et une baisse du niveau des rivières. Cela a à son tour touché le secteur de l’énergie, privant les centrales hydroélectriques et autres de leur principale source d’énergie et de liquide de refroidissement.

Les pénuries d’eau et le stress thermique réduisent également les rendements des cultures européennes, le maïs, le soja et le tournesol étant les plus durement touchés. Les précipitations récentes d’août ont aidé certaines régions, mais les récoltes dans d’autres régions ont été battues par des orages.

Le rapport intervient au milieu de ce que les experts disent pourrait être la pire sécheresse du continent en 500 ans. Peu de précipitations significatives ont été enregistrées depuis près de deux mois, mais l’Europe n’est pas la seule. Des conditions de sécheresse sont également signalées en Afrique de l’Est, dans l’ouest des États-Unis et dans le nord du Mexique.

Le climat exacerbe les conditions car les températures plus chaudes accélèrent l’évaporation, les plantes assoiffées absorbent plus d’humidité et la réduction des chutes de neige en hiver limite les réserves d’eau douce disponibles pour l’irrigation en été.

En Italie, les autorités qui gèrent le nord du Pô ont placé la plus longue voie navigable du pays au plus haut niveau d’alerte de sécheresse. Les conditions de sécheresse ont déjà causé des milliards d’euros de pertes aux agriculteurs qui en dépendent pour irriguer les champs et les rizières.

Plus de 100 communes en France ont des problèmes d’approvisionnement en eau et l’eau potable est livrée par camion. Plus de 60 départements français sont au plus haut niveau d’avertissement de “crise”. Les approvisionnements dans les régions espagnoles d’Andalousie et d’Estrémadure sont inférieurs au tiers de la normale, selon le rapport.

Les faibles niveaux d’eau sur le Rhin ont vu le principal groupe de pression de l’industrie allemande avertir que les usines pourraient devoir réduire la production ou l’arrêter complètement. La chute des niveaux d’eau du fleuve affecte également le transport du charbon et du pétrole aux Pays-Bas.