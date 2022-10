Rapport de l’UE : Frontex a dissimulé les refoulements grecs de migrants

ATHÈNES (AP) – Un rapport très attendu de l’organisme de surveillance anti-fraude de l’Union européenne sur l’implication présumée de l’agence frontalière de l’UE Frontex dans les refoulements illégaux de migrants par la Grèce vers la Turquie a conclu que les employés de l’agence étaient impliqués dans la dissimulation de tels incidents en violation des « droits fondamentaux » des peuples.

Le rapport Olaf de 120 pages a été rendu public jeudi par le portail allemand de liberté d’information FragDenStaat, en collaboration avec les médias Der Spiegel et Lighthouse Reports.

Les hauts responsables de Frontex ont commis “des fautes graves et d’autres irrégularités” en dissimulant des incidents, en n’enquêtant pas ou en ne les traitant pas correctement, selon le rapport, mais les noms ont été expurgés.

“Ce faisant, ils ont entravé la capacité de Frontex à s’acquitter pleinement de ses responsabilités, à savoir assurer la protection et la promotion des droits fondamentaux”, indique le rapport.

Les refoulements, c’est-à-dire le renvoi forcé de personnes à travers une frontière internationale sans évaluation de leurs droits à demander l’asile ou d’autres formes de protection, violent à la fois le droit international et le droit européen.

Les enquêteurs de l’Olaf se sont penchés sur des informations provenant de sources ouvertes, des rapports des médias mais aussi des documents de Frontex, de la Commission européenne et des entretiens avec 20 témoins pour enquêter sur des accusations d’implication possible et/ou de dissimulation de refoulements illégaux et d’accusations d’inconduite ou d’irrégularités.

“L’OLAF conclut, sur la base des preuves recueillies au cours de l’enquête, que les allégations sont prouvées”, indique le rapport.

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de Frontex ou des autorités grecques sur le rapport.

Plus tôt cette année, le directeur exécutif de Frontex, Fabrice Leggeri, a démissionné à la suite du rapport Olaf, qui a été conclu en février, ainsi que d’enquêtes médiatiques répétées accusant l’agence d’être impliquée dans des refoulements. Jusqu’à présent, le rapport n’a pas été rendu public.

Le rapport détaille comment les accusations de refoulement et leurs preuves ont été mal gérées, souvent non signalées ou étudiées conformément aux propres règles de Frontex.

Les agents de Frontex n’ont peut-être pas non plus signalé de prétendus refoulements par crainte de répercussions de la part de la Grèce, selon le rapport. Dans un cas, le rapport indique que l’agence des frontières de l’UE a déplacé l’un de ses avions apparemment “pour éviter d’être témoin d’incidents en mer Égée”.

Les enquêteurs de l’UE ont également noté que Frontex partageait des informations incorrectes et biaisées avec les institutions de l’UE, y compris les membres de la Commission et du Parlement européens, chargés de tenir l’agence responsable, ainsi que les enquêteurs de l’Olaf.

“Je me réjouis que le rapport de l’OLAF soit enfin public comme il aurait dû l’être dès le début”, a déclaré la députée au Parlement européen Cornelia Ernst, qui a confirmé l’authenticité du rapport.

« Cela prouve une fois de plus noir sur blanc ce que nous disons depuis de nombreuses années : Frontex est systématiquement impliquée dans les violations des droits de l’homme et leur dissimulation aux frontières extérieures de l’UE », a-t-elle déclaré.

Frontex coordonne les opérations de recherche et de sauvetage et d’interception des frontières pour le compte des 27 pays membres de l’UE. Cependant, le pays sur le territoire duquel l’opération se déroule – dans ce cas la Grèce – a le contrôle sur ce qui se passe.

La Grèce et Frontex ont nié tout acte répréhensible jusqu’à présent, mais le rapport Olaf soulève des questions quant à savoir si Frontex continuera à opérer en Grèce.

Selon son propre règlement, le directeur exécutif de l’agence doit suspendre ou mettre fin à son activité s’il constate “des violations des droits fondamentaux ou des obligations de protection internationale qui sont graves ou susceptibles de persister”.

Renata Brito et Derek Gatopoulos, The Associated Press