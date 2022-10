Rapport de l’ONU : les réductions de la pollution climatique sont “très insuffisantes”

Le monde, en particulier les nations les plus riches en carbone, reste “loin derrière” et n’en fait pas assez – ne promet même pas d’en faire assez – pour atteindre l’un des objectifs mondiaux limitant le réchauffement futur, selon un rapport des Nations Unies.

Cette inaction “très inadéquate” signifie que la fenêtre se ferme, mais pas encore tout à fait, sur les efforts visant à maintenir le réchauffement futur à quelques dixièmes de degré de plus à partir de maintenant, selon le rapport de jeudi sur l’écart d’émissions du Programme des Nations Unies pour l’environnement.

“Les engagements climatiques mondiaux et nationaux sont lamentablement insuffisants”, a déclaré jeudi le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres. “Nous nous dirigeons vers une catastrophe mondiale.”

Le monde se sevrage des combustibles fossiles trop lentement, selon le rapport et les experts.

“Le rapport confirme le rythme totalement glacial de l’action climatique, malgré le précipice imminent des points de basculement climatique que nous approchons”, a déclaré le climatologue Bill Hare, responsable de Climate Analytics qui examine également ce que les pays promettent et font en matière d’émissions de carbone dans son pays. propre analyse.

Au lieu de limiter le réchauffement à 1,5 ou 2 degrés Celsius (2,7 degrés ou 3,6 degrés Fahrenheit) au-dessus des niveaux préindustriels, les objectifs mondiaux fixés par l’accord de Paris de 2015, la façon dont le monde agit actuellement, le réchauffement atteindra 2,8 degrés (5 degrés Fahrenheit ) d’ici l’an 2100, selon le rapport de l’ONU. Les promesses concrètes des pays ramèneraient cela à 2,6 degrés (4,7 degrés Fahrenheit). Il s’est déjà réchauffé de 1,1 degré (2 degrés Fahrenheit) depuis l’époque préindustrielle.

« Selon toute vraisemblance, nous dépasserons 1,5 », a déclaré la directrice exécutive du PNUE, Inger Andersen, à l’Associated Press dans une interview. Elle n’a pas dit quand elle pense que cela arriverait. “Nous pouvons encore le faire, mais cela signifie des réductions d’émissions de 45%” d’ici 2030.

“Il s’agit vraiment de comprendre que chaque petit chiffre (dixième de degré de réchauffement) que nous réduisons est une perspective moins catastrophique”, a déclaré Andersen.

L’écart d’émissions est la différence entre la quantité de pollution par le carbone émise d’ici 2030 et les niveaux inférieurs nécessaires pour maintenir le réchauffement à 1,5 ou 2 degrés.

António Guterres a déclaré que « l’écart d’émissions est un sous-produit d’un écart d’engagements. Un écart de promesses. Un écart d’action.

Le climatologue de l’Université de Stanford, Rob Jackson, qui préside le Global Carbon Project indépendant qui suit les émissions de dioxyde de carbone dans le monde mais ne faisait pas partie du rapport de l’ONU, a déclaré “une autre décennie d’émissions fossiles aux taux actuels et nous dépasserons 1,5 ° C …. Au train où vont les choses, nous dépasserons 1,5 °C, 2 °C et – Dieu nous aide – même 2,5 ou 3 °C.

“Nous échouons en gagnant trop lentement”, a déclaré Jackson dans un e-mail. « Les énergies renouvelables sont en plein essor et moins chères que jamais. Mais les plans de relance de la COVID et la guerre en Ukraine ont perturbé les marchés mondiaux de l’énergie et conduit certains pays (à) revenir au charbon et à d’autres combustibles. Cela ne peut pas continuer dans un climat sûr.

Dans 10 jours, les négociations internationales annuelles sur le climat commenceront à Charm el-Cheikh, en Égypte, et à l’approche de la conférence des Nations Unies, plusieurs rapports mettent en lumière différents aspects de la lutte mondiale contre le changement climatique. Mercredi, une autre agence des Nations Unies a examiné les objectifs officiels de réduction des émissions des pays. Le rapport de jeudi sur l’écart d’émissions examine ce que les pays font réellement ainsi que ce qu’ils promettent de faire à l’avenir dans le cadre de diverses promesses.

Les nations du G20, les pays les plus riches, sont responsables de 75% de la pollution par piégeage de la chaleur, a déclaré Andersen, ajoutant “clairement, plus ces G20 se pencheront, mieux nous serons”.

Le rapport indique que « les membres du G20 sont très en retard dans la réalisation » de leurs promesses de réduction des émissions. Si l’on exclut les cas particuliers de la Turquie et de la Russie, les politiques actuelles des pays du G20 sont inférieures de 2,6 milliards de tonnes par an à l’objectif de 2030, selon le rapport. Les objectifs de la Turquie et de la Russie pour 2030 ont tous deux des niveaux de pollution plus élevés que ne le prévoient les politiques actuelles et l’utilisation de leurs projections réduirait artificiellement l’écart d’émissions du G20, selon le rapport.

“Il est essentiel que la Chine, ainsi que les États-Unis et d’autres pays du G20, soient réellement en tête”, a déclaré Andersen. Elle a salué la nouvelle loi américaine de 375 milliards de dollars sur la lutte contre le climat et l’inflation comme un exemple d’action au lieu de simples promesses.

Le rapport indique que d’ici 2030, la loi américaine devrait empêcher 1 milliard de tonnes métriques d’émissions de carbone, ce qui est bien plus que les efforts déployés par d’autres pays cette année.

“Ce que nous demandons, c’est un rythme accéléré car il se passe de bonnes choses dans un certain nombre de pays, mais ce n’est tout simplement pas assez rapide et ce n’est pas assez cohérent”, a déclaré Andersen.

