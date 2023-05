Rapport de l’ONU : des employées afghanes de l’ONU harcelées et détenues

Commentez cette histoire Commentaire

ISLAMABAD – Certaines femmes afghanes employées par les Nations Unies ont été détenues, harcelées et ont vu leurs déplacements restreints depuis qu’elles ont été interdites par les talibans de travailler pour l’organisation mondiale, a annoncé mardi l’ONU. Les dirigeants talibans d’Afghanistan ont informé les Nations Unies au début du mois dernier que les femmes afghanes employées par la mission de l’ONU ne pouvaient plus se présenter au travail.

« Il s’agit de la plus récente d’une série de mesures discriminatoires – et illégales – mises en œuvre par les autorités de facto dans le but de restreindre sévèrement la participation des femmes et des filles dans la plupart des domaines de la vie publique et quotidienne en Afghanistan », a déclaré l’ONU dans un communiqué. rapport sur la situation des droits de l’homme dans ce pays d’Asie du Sud.

Les autorités talibanes ont continué cette année à réprimer les voix dissidentes, en particulier celles qui s’expriment sur des questions liées aux droits des femmes et des filles, selon le rapport.

Le rapport de l’ONU cite l’arrestation en mars de quatre femmes qui ont été libérées le lendemain lors d’une manifestation réclamant l’accès à l’éducation et au travail dans la capitale de Kaboul et l’arrestation de Matiullah Wesa, chef de PenPath, une organisation de la société civile faisant campagne pour la réouverture de écoles de filles.

Il a également souligné l’arrestation d’une militante des droits des femmes Parisa Mobariz et de son frère en février dans la province septentrionale de Takhar.

Plusieurs autres militants de la société civile ont été libérés – apparemment sans avoir été inculpés – après de longues périodes de détention arbitraire par les services de renseignement talibans, selon le rapport.

Ces mesures auront des effets désastreux sur les perspectives de prospérité, de stabilité et de paix de l’Afghanistan, a déclaré la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan, a déclaré la MANUA dans le rapport.

« La MANUA est préoccupée par les restrictions croissantes sur l’espace civique à travers l’Afghanistan », a déclaré Fiona Frazer, responsable des droits de l’homme de l’agence.

Les talibans interdisaient auparavant aux filles d’aller à l’école au-delà de la sixième année et bloquaient les femmes de la plupart de la vie publique et du travail. En décembre, ils ont interdit aux femmes afghanes de travailler dans des organisations locales et non gouvernementales – une mesure qui à l’époque ne s’appliquait pas aux bureaux de l’ONU.

Le rapport a également souligné les exécutions extrajudiciaires en cours d’individus affiliés à l’ancien gouvernement. Le 5 mars, dans le sud de Kandahar, les forces talibanes ont arrêté un ancien policier à son domicile, puis l’ont tué par balle, selon le rapport. Au cours du même mois, dans le nord de Balkh, un ancien responsable militaire a été tué par des inconnus armés dans sa maison, a-t-il ajouté.

« Des arrestations et détentions arbitraires d’anciens responsables gouvernementaux et de membres des Forces de sécurité et de défense nationales afghanes ont également eu lieu en février, mars et avril », ajoute le rapport.

Dans un rapport séparé publié lundi, l’ONU a vivement critiqué les talibans pour avoir procédé à des exécutions publiques, des coups de fouet et des lapidations depuis leur prise de pouvoir en Afghanistan, et a appelé les dirigeants du pays à mettre fin à ces pratiques.

Au cours des six derniers mois seulement, 274 hommes, 58 femmes et deux garçons ont été publiquement fouettés en Afghanistan, selon le rapport.

Le ministère taliban des Affaires étrangères a déclaré en réponse que les lois afghanes sont déterminées conformément aux règles et directives islamiques, et qu’une écrasante majorité d’Afghans suivent ces règles.

Les talibans ont commencé à appliquer de telles sanctions peu de temps après leur arrivée au pouvoir il y a près de deux ans, malgré les promesses initiales d’un régime plus modéré que lors de leur précédent passage au pouvoir dans les années 1990.

Sous le premier régime taliban, de 1996 à 2001, des châtiments corporels et des exécutions publics étaient perpétrés par des fonctionnaires contre des personnes reconnues coupables de crimes, souvent dans de grandes salles telles que des stades de sport et aux carrefours urbains.

Le principal porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, a condamné le rapport de l’ONU publié lundi sur les exécutions publiques et autres châtiments infligés par les nouveaux dirigeants afghans. Dans un tweet, il a qualifié les préoccupations de l’ONU de sans fondement, affirmant que les talibans suivent la loi islamique, ou charia, qui, selon lui, a renforcé le système judiciaire.