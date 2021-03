Une étude conjointe de l’Organisation mondiale de la santé et de la Chine sur l’origine du COVID-19 indique que la transmission des chauves-souris à l’homme via un autre animal est le scénario le plus probable et qu’une fuite en laboratoire du coronavirus est « extrêmement improbable ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy