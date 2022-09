JERUSALEM (AP) – De nouvelles recherches suggèrent qu’au moins 17 millions de personnes dans l’Union européenne pourraient avoir ressenti de longs symptômes de COVID-19 au cours des deux premières années de la pandémie de coronavirus, les femmes étant plus susceptibles que les hommes de souffrir de la maladie, le World Health L’organisation a annoncé mardi.

La recherche, menée pour l’OMS/Europe, n’était pas claire quant à savoir si les symptômes qui persistent, se reproduisent ou apparaissent pour la première fois au moins un mois après une infection à coronavirus étaient plus fréquents chez les personnes vaccinées ou non vaccinées. Au moins 17 millions de personnes répondaient aux critères de l’OMS de long COVID-19 – avec des symptômes durant au moins trois mois en 2020 et 2021, selon le rapport.

« Des millions de personnes dans notre région, à cheval sur l’Europe et l’Asie centrale, souffrent de symptômes débilitants plusieurs mois après leur première infection au COVID-19 », a déclaré Hans Henri P. Kluge, directeur régional de l’OMS pour l’Europe, lors d’une conférence à Tel Aviv.

La modélisation suggère également que les femmes sont deux fois plus susceptibles que les hommes de subir une longue COVID-19, et le risque augmente considérablement parmi les infections graves nécessitant une hospitalisation, selon le rapport. Selon le rapport, une femme sur trois et un homme sur cinq sont susceptibles de développer un long COVID-19.

“Savoir combien de personnes sont touchées et pendant combien de temps est important pour les systèmes de santé et les agences gouvernementales pour développer des services de réadaptation et de soutien”, a déclaré Christopher Murray, directeur de l’Institute for Health Metrics and Evaluation, qui a mené la recherche pour l’OMS.

La recherche, qui représente des estimations et non le nombre réel de personnes touchées, suit d’autres études récentes sur la constellation de symptômes à plus long terme après des infections à coronavirus.

Une étude américaine sur les anciens combattants publiée dans Nature Medicine en mai a fourni de nouvelles preuves que le COVID-19 peut survenir même après des infections percées chez les personnes vaccinées, et que les personnes âgées sont exposées à des risques plus élevés d’effets à long terme. L’étude a montré qu’environ un tiers des personnes ayant eu des percées d’infections présentaient des signes de long COVID.

Un rapport distinct des Centers for Disease Control and Prevention a révélé que jusqu’à un an après une première infection à coronavirus, 1 adulte sur 4 âgé de 65 ans et plus avait au moins un problème de santé potentiel à long COVID-19, contre 1 sur 5 jeunes adultes .

La plupart des personnes atteintes de COVID-19 se rétablissent complètement. Mais le rapport de l’OMS en Europe publié mardi a estimé que 10 à 20 % développaient des symptômes à moyen et long terme tels que fatigue, essoufflement et dysfonctionnement cognitif.

