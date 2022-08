Rapport de l’OIG : les comprimés distribués aux vétérinaires sont souvent inutilisés

Selon un rapport du 4 août, les vétérans n’utilisent pas les tablettes qui leur sont distribuées via le programme de connexion vidéo de la Veterans Health Administration. Audit rapport du Bureau de l’inspecteur général.

Sur les iPad Apple fournis à près de 41 000 patients au cours des trois premiers trimestres de l’exercice 2021, plus de la moitié (51 %) des patients n’utilisent pas les tablettes pour se connecter à des rendez-vous virtuels, selon le rapport.

Selon le personnel de Connected Care, ces appareils ont des forfaits annuels illimités de données cellulaires qui coûtent 257,50 $ par appareil, par an.

L’équipe d’examen a calculé que les quelque 8 300 appareils coûtaient environ 6,3 millions de dollars à VHA et auraient engagé environ 78 000 dollars en frais de données cellulaires au cours de la période d’examen.

“Avec des responsabilités et des contrôles de surveillance plus solides pour s’assurer que le personnel de l’établissement médical surveille les rendez-vous VVC et l’utilisation des appareils et tente de les récupérer, si nécessaire, VHA pourrait assurer une meilleure utilisation d’environ 6,3 millions de dollars en appareils qui pourraient être prêtés à d’autres patients et plus de 78 000 $ en coûts du plan de données », indique le rapport.

Bien que l’équipe d’examen note que le programme a réussi à distribuer des appareils aux patients, il y a eu plusieurs lacunes dans la surveillance et les conseils empêchant le programme d’atteindre pleinement son objectif pour que les patients reçoivent des soins virtuels via VA Video Connect (VVC).

On estime que 10 700 patients n’ont jamais eu de rendez-vous VVC, car il n’y avait aucune obligation de planifier, et ni le patient ni le personnel n’ont commencé à planifier un rendez-vous VVC, selon le rapport.

Un manque de rôles et de responsabilités de surveillance clairs pour les employés du Réseau de services intégrés aux anciens combattants (VISN) et des établissements médicaux a contribué au faible taux d’utilisation, tandis qu’il y a également eu des lacunes dans la délivrance et la gestion des appareils.

“Les défaillances dans la remise à neuf et les contrôles d’inventaire ont également entraîné un arriéré de plus de 14 800 appareils en attente de remise à neuf qui n’ont pas pu être ajoutés à l’inventaire pour redistribution ou prise en compte dans le processus d’achat d’appareils de VHA”, ajoute le rapport.

Le rapport présente également 10 recommandations pour stimuler l’utilisation des appareils par les patients et une meilleure gestion du programme dans son ensemble, l’OIG recommandant au VHA d’ajouter des procédures pour empêcher la délivrance et la récupération des appareils en double.

LA GRANDE TENDANCE

En août 2020, le Bureau des soins connectés de la VHA a reconnu la demande croissante d’accès des patients aux soins virtuels basés sur la vidéo, et que de nombreux patients n’ont pas d’appareil compatible avec la vidéo ou la connexion Internet requise pour accéder à ces soins.

Selon une étude publiée dans JAMA Network Open, la fourniture d’une tablette vidéo aux anciens combattants vivant dans les zones rurales a réduit les visites aux urgences et les comportements suicidaires.

De plus, une étude financée par VA publiée dans Neurology en avril trouvé qu’un programme de télé-AVC a permis d’éviter des transferts hospitaliers inutiles pour les patients.

ENREGISTREMENT

“Parce que VHA n’a pas suivi efficacement la délivrance, l’utilisation ou les retours des appareils, de nombreux appareils inutilisés n’ont pas été récupérés et mis à la disposition d’autres patients”, conclut le rapport. “Le fait de ne pas suivre ces articles de la distribution à la récupération limite la capacité de VHA à déterminer le nombre d’appareils disponibles pour les patients.”