Rapport de Liverpool: un jeune prodige français prêt pour un énorme déménagement, avec des clubs européens encerclés

Liverpool cherche à déménager pour un jeune européen considéré comme l’un des plus excitants d’Europe – mais ils devront lutter contre une concurrence importante.

Les Reds ont cherché à abaisser leur âge moyen au cours des dernières saisons, faisant appel à Harvey Elliot et Fabio Carvalho, tout en remplaçant les vieillissants Sadio Mane et Roberto Firmino par Darwin Nunez et Cody Gakpo.

Jusqu’à présent cet été, Liverpool a finalisé la signature d’Alexis Mac Allister pour environ 35 millions de livres sterling – mais maintenant, Jurgen Klopp pourrait assurer l’avenir à long terme de son milieu de terrain avec une autre énorme signature.

Alexis Mac Allister a rejoint Liverpool cet été pour environ 35 millions de livres sterling (Crédit image : Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images)

Selon Fichiers en Espagne, Liverpool veut signer le prodige du Paris Saint-Germain Warren Zaire-Emery, qui a été élu 15e en FFT adolescents les plus excitants de 2023 – mais les Reds ne sont pas seuls.

Manchester City aurait demandé l’adolescent en échange de Bernardo Silva, recherché par les champions de France, tandis que le Borussia Dortmund voit Zaïre-Emery comme un remplaçant potentiel de Jude Bellingham.

« Les deux clubs de Premier League sont prêts à faire tout ce qu’ils peuvent pour signer le jeune talent », selon le rapport, Klopp et Pep Guardiola considérant le Français comme un talent à « court terme » comme à plus long terme.

Avec l’équipe de City beaucoup plus stable que celle de Liverpool, cependant, il semblerait que les Merseysiders seraient mieux placés pour offrir aux jeunes joueurs des minutes en Premier League.

Warren Zaire-Emery du Paris Saint-Germain est recherché par une grande partie de l’Europe (Crédit image : Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images)

Malgré l’intérêt porté au joueur, « le club n’envisage pas pour le moment [a] vente », selon le rapport. Avec le PSG décevant en Europe cette saison et actuellement en pleine mutation, il semblerait que le joueur lui-même pourrait être prêt à rejoindre l’une des élites européennes.

Zaïre-Emery est valorisé à 35 millions d’euros par Marché des transferts.

Plus d’histoires de Liverpool

Les nouvelles sur les transferts de Liverpool s’intensifient avant une énorme refonte à Anfield cet été.

Benjamin Pavard du Bayern Munich a été lié, tandis que James Ward-Prowse serait sur la liste restreinte. Gabri Veiga du Celta Vigo est une cible et Khephren Thuram de Nice serait sur le point de rejoindre – mais Manuel Ugarte est une star qui ne déménagerait pas dans le Merseyside.

Pendant ce temps, Diogo Jota a raconté FFT que Liverpool peut remporter le titre en 2024.