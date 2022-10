Rapport de Liverpool: “The Ghanian Mané” prêt pour un transfert sensationnel à Anfield

Liverpool est sur le point de se déplacer pour un attaquant ghanéen par rapport à Sadio Mané.

Mané a quitté Anfield cet été pour le Bayern Munich après avoir remporté deux trophées nationaux lors de sa dernière saison dans le Merseyside, bien que les Reds ne se soient pas ressemblés sans lui. Le talisman sénégalais a joué sur la ligne de front à son époque sous Jurgen Klopp et a eu une énorme influence sur l’équipe.

Klopp a fait venir Luis Diaz sur la ligne avant en janvier avant de partir pour Darwin Nunez cet été. Fabio Carvalho a également rejoint Fulham gratuitement – ​​mais maintenant un autre jeune attaquant pourrait également être recruté.

Sadio Mané est devenu une légende du club au cours de ses six années passées dans le Merseyside, remportant les quatre trophées disponibles (Crédit image : Stefan Matzke – sampics/Corbis via Getty Images)

Selon le point de vente espagnol Fichiersles Reds se tournent vers l’attaquant rennais Kamaldeen Sulemana, qui a connu une ascension passionnante ces dernières saisons.

Sulemana a été recruté par l’équipe danoise de Nordsjaelland l’été dernier et a attiré l’attention pour sa franchise, son rythme et ses dribbles larges. International à part entière avec le Ghana également, le jeune compte deux sélections avec les Black Stars.

Comme l’ancienne star de Liverpool Mané, le joueur de 20 ans est plus à l’aise sur l’aile gauche mais capable d’opérer à la fois à droite et dans des rôles centraux également. Rennes a payé 13,5 millions de livres sterling pour le joueur – on pourrait donc s’attendre à ce qu’un club de Premier League doive payer le double pour ses services.

Une telle signature ne forcerait pas son chemin dans les plans de Klopp par le statut, cependant. Sulemana est encore jeune et serait une future star de l’équipe des Reds plutôt qu’un joueur censé avoir un impact constant.

Kamaldeen Sulemana se bat contre Richarlison lors d’un match amical entre le Ghana et le Brésil au Havre, France (Crédit image : Visionhaus/Getty Images)

Cependant, les six fois champions d’Europe pourraient bien bouger bientôt. On s’attend à ce que Sulemana se rende au Qatar avec le Ghana et de bonnes performances à la Coupe du monde enverraient des frais de transfert dans la stratosphère.

Sulemana est évalué à environ 16,2 millions de livres sterling par Marché de transfert (s’ouvre dans un nouvel onglet).

