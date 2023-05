Rapport de Liverpool: Mason Mount devrait déménager à la fin de la saison

Liverpool est de plus en plus confiant de débarquer Mason Mount cet été – malgré l’arrivée de Mauricio Pochettino en tant que manager.

C’est selon un rapport, qui indique que Chelsea devient de moins en moins sûr que le diplômé de Cobham restera à Stamford Bridge au-delà de son contrat actuel. Mount est en fin de contrat en 2024 et la rumeur dit qu’il n’est pas très enthousiaste à l’idée de signer une prolongation à long terme conformément à certaines des arrivées les plus récentes dans l’ouest de Londres.

L’afflux de nouveaux Blues rend également la main de Chelsea difficile dans les négociations, la star anglaise Mount n’étant plus l’un des joueurs les mieux payés du club. Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, est cependant prêt à intervenir.

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, est un fan signalé de Mason Mount (Crédit image : Naomi Baker/Getty Images)

« Il n’y a toujours aucun signe qu’il acceptera une prolongation », Le gardien (s’ouvre dans un nouvel onglet) dit à propos de la situation de Mount, la star étant la plus susceptible de se retrouver à Liverpool, selon le point de vente.

Il y avait eu une confiance accrue qu’un nouveau manager pourrait être en mesure de tenter le milieu de terrain de rester au Bridge – mais l’impasse semble être à peu près la même que sous les derniers jours de Graham Potter.

Mount n’a pas non plus fait irruption dans le XI du manager par intérim Frank Lampard avec plus de régularité qu’il ne l’a fait sous Potter.

Le joueur de 24 ans intéresserait également l’ancien manager Thomas Tuchel du Bayern Munich et d’Arsenal, dont la cible prioritaire cet été est l’ami d’enfance de Mount, Declan Rice. Une guerre d’enchères peut s’ensuivre pour sa signature.

L’ami proche de Mount, Declan Rice, est également soupçonné d’être en déplacement cet été (Crédit image : Marc Atkins/Getty Images)

Le gardien note que Mateo Kovacic pourrait également quitter Chelsea, laissant les Blues deux milieux de terrain avant même que Pochettino n’intervienne.

Mount est évalué à environ 65 millions d’euros, selon Marché des transferts (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Plus d’histoires de Liverpool

L’échec de la poursuite de Jude Bellingham par Liverpool a conduit à une discussion sur qui est à blâmer, avec C’est Anfield écrit que la faute incombe à la fois à Jurgen Klopp et à la propriété FSG pour QuatreQuatreDeux.

Les Reds envisagent un certain nombre d’alternatives possibles, notamment Ryan Gravenberch du Bayern Munich, la star de l’Inter Milan Nicolo Barella, le milieu de terrain de Brighton Moises Caidedo et le milieu de terrain marginal de Chelsea Conor Gallagher. L’ex-Red Jose Enrique s’est demandé si les Merseysiders avaient même besoin de Bellingham, de toute façon.