Rapport de Liverpool: les Reds s’apprêtent à annoncer leur première signature au milieu de terrain après avoir laissé tomber un gros indice – mais le prochain objectif sera de 100 millions d’euros

Alexis Mac Allister de Brighton est probablement sur le point de rejoindre Liverpool après que son manager Roberto De Zerbi a laissé entendre qu’il serait sur le point de sortir après le dernier match de Premier League de la saison dimanche.

Le vainqueur de la Coupe du monde, Mac Allister, était en larmes après le coup de sifflet à plein temps de la défaite 2-1 de Brighton contre Aston VillaDe Zerbi admettant que c’était le « dernier match » de son milieu de terrain pour le club.

Alors que d’autres clubs ont manifesté leur intérêt pour Mac Allister, l’équipe de Jurgen Klopp est largement considérée comme la destination probable, avec de nombreux transferts de Liverpool attendus cet été.

« Je pense que cela peut être le dernier match pour Alexis et Moises Caicedo », a déclaré De Zerbi dans ses commentaires d’après-match.

« Je suis vraiment désolé car ce sont deux personnes formidables et deux grands joueurs mais la politique de Brighton est comme ça.

« C’est juste qu’ils puissent partir, ils peuvent jouer à un niveau supérieur. »

Mais même lorsque l’Argentin sera confirmé comme rejoignant l’équipe de Liverpool, davantage de milieux de terrain seront toujours sur la liste des cibles.

Parmi eux se trouve Nicolo Barella de l’Inter Milan, qui a fait plus de 170 apparitions au cours de ses quatre années à San Siro, une période qui l’a vu remporter un titre de Serie A, deux Coppa Italia et maintenant, la possibilité d’une Ligue des champions aussi.

Cependant, sécuriser les services de l’Italien aurait un coût : environ 100 millions d’euros, selon Calciomercatoweb.

Ce serait certainement un bon côté pour Liverpool, qui souhaite faire un certain nombre d’acquisitions cet été – mais qui n’a pas les revenus de la Ligue des champions sur lesquels compter la saison prochaine.

Ayant été parmi les favoris pour la signature de Jude Bellingham, le coût potentiel était l’une des raisons pour lesquelles l’intérêt de Liverpool s’est refroidi. L’étiquette de prix sur Barella peut donc les décourager.

S’ils recherchent une option moins chère, Sergej Milinkovic-Savic de la Lazio n’a plus qu’un an sur son contrat, et devrait être disponible pour environ 30 millions d’euros – bien que la Juventus soit considérée comme la destination la plus probable pour lui.