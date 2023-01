Rapport de Liverpool: les Reds mis en garde contre l’international portugais par des rivaux de Premier League

Liverpool a été averti que les Wolves n’avaient pas l’intention de vendre Matheus Nunes dans la fenêtre de transfert de ce mois-ci, selon des informations.

Les Reds souhaitent renforcer leurs rangs au milieu de terrain en 2023, Jude Bellingham étant considéré comme leur principale cible de transfert.

Mais avec Thiago Alcantara, Jordan Henderson et James Milner tous plus de 30 ans, et Naby Keita en fin de contrat à la fin de la campagne, Jurgen Klopp cherchera sans aucun doute à signer plus d’un milieu de terrain cette année.

Matheus Nunes a été lié à un déménagement à Liverpool (Crédit image : Getty)

Nunes, qui est évalué à 39,7 millions de livres sterling par Marché des transferts (s’ouvre dans un nouvel onglet)est devenu une cible potentielle après ses débuts prometteurs en Premier League.

L’international portugais né au Brésil a été un rare point lumineux pour les Wolves (s’ouvre dans un nouvel onglet) cette saison suite à son déménagement du Sporting CP.

Les meilleures offres du jour sur les nouveaux maillots de Liverpool (s’ouvre dans un nouvel onglet) (s’ouvre dans un nouvel onglet)

Ses performances n’ont pas échappé à Liverpool (s’ouvre dans un nouvel onglet)qui l’ont ajouté à leur liste de transfert.

Mais 90 minutes (s’ouvre dans un nouvel onglet) rapporte que les loups ne sont au courant d’aucun intérêt de la part de Klopp et qu’ils n’écouteraient de toute façon pas les offres pour Nunes.

Le joueur de 24 ans est sous contrat à Molineux jusqu’en 2027 et il fait partie intégrante des plans à long terme des Wolves.

Jordan Henderson est l’un des nombreux milieux de terrain de Liverpool de plus de 30 ans (Crédit image : AFP via Getty Images)

Le club a déboursé 38 millions de livres sterling – un montant record pour les Wolves – pour l’amener au Black Country l’été dernier.

“Nous pouvons dire que Matheus est notre joueur, c’est un joueur des Wolves et il est tellement heureux d’être ici”, a récemment déclaré le patron des Wolves, Julen Lopetegui.

Liverpool, qui a subi une défaite 3-1 face à Brentford (s’ouvre dans un nouvel onglet) en Premier League lundi, affrontera Nunes et Wolves au troisième tour de la FA Cup ce week-end.

Plus d’histoires de Liverpool

Jurgen Klopp a critiqué l’arbitrage lors de la défaite 3-1 de son équipe face à Brentford (s’ouvre dans un nouvel onglet) dans l’ouest de Londres lundi.

Le nouveau garçon de Liverpool, Cody Gakpo, a révélé qu’il s’attendait à rejoindre Manchester United à la place (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Les Reds sont l’une des nombreuses équipes à travers l’Europe ciblant le milieu de terrain de Brighton Alexis Mac Allister (s’ouvre dans un nouvel onglet).